Раненый командир из Башкирии продолжал сражаться с врагом до прибытия подкрепления

Участник добровольческого батальона Башкирии Рамиль Насибуллин продолжал руководить боем с врагом, несмотря на ранение. Об этом рассказал проект «Время героев».

В видеоролике, опубликованном в соцсетях «Башкирского батальона», рассказывается, что минометная батарея под командованием лейтенанта Насибуллина во время выполнения боевой задачи в зоне СВО ночью попала под обстрел и наехала на противотанковую мину.

Благодаря его грамотным действиям удалось развернуть расчет и нанести противнику ответный удар. Воины сражались до прибытия подкрепления.

Ранее «Башинформ» сообщал, что «шаймуратовцы» ликвидировали две диверсионные группы.