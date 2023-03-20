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Сегодня, 12:47

Раненый командир из Башкирии продолжал сражаться с врагом до прибытия подкрепления

«Башкирский батальон»
Фото:«Башкирский батальон»

Участник добровольческого батальона Башкирии Рамиль Насибуллин продолжал руководить боем с врагом, несмотря на ранение. Об этом рассказал проект «Время героев».

В видеоролике, опубликованном в соцсетях «Башкирского батальона», рассказывается, что минометная батарея под командованием лейтенанта Насибуллина во время выполнения боевой задачи в зоне СВО ночью попала под обстрел и наехала на противотанковую мину.

Благодаря его грамотным действиям удалось развернуть расчет и нанести противнику ответный удар. Воины сражались до прибытия подкрепления.

Ранее «Башинформ» сообщал, что «шаймуратовцы» ликвидировали две диверсионные группы.

Автор:Иван Вавилов
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