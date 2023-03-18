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Вчера, 18:08

Бойцы башкирского батальона Шаймуратова ликвидировали диверсионные группы противника

Добровольцы башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова ликвидировали две диверсионные группы противника. Как стало известно агентству «Башинформ» из телеграм-канала башкирских батальонов, во время выполнения боевых задач группа в составе сержанта Айтугана Абсалямова, старшего сержанта Булата Шангареева и сержанта Арслана Аиткулова с помощью прибора ночного видения обнаружила группу в 17 человек. Это были диверсанты и разведчики противника. Наши бойцы доложили командиру роты о приближении врагов и по команде открыли огонь.

Кроме этого, чуть позже, при участии Арслана Аиткулова удалось ликвидировать еще одну диверсионно-разведывательную группу противника из 8 человек.

Автор:Ляйсан Закирова
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