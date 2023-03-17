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СВОих не бросаем
Вчера, 14:39

Бойцам СВО из Башкирии передали тепловизор

Председатель Госсобрания  - Курултая Башкирии Константин Толкачев передал командиру роты пехоты СВО из республики тепловизор, который по запросу военнослужащих приобрели на средства спонсоров. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая РБ.

«Мы помогаем не только этим ребятам, но и другим нашим военнослужащим — и мобилизованным, и добровольцам. Стараемся не оставлять без внимания ни одно обращение и находимся на связи с командирами подразделений. По их запросам закупаем транспорт, экипировку, технику — ровно то, что нужно бойцам для выполнения тактических задач. Ищем финансовые возможности. Это и личные средства депутатов, и спонсорские пожертвования. Успех специальной военной операции — наша общая задача, она консолидирует общество», — отметил Константин Толкачев.

Как отметили в Госсобрании региона, зимой для бойцов подразделения также закупили армейскую экипировку — бинокли, рации, термобелье, спальные мешки и многое другое доставили на передовую в составе гумконвоя.

Ранее «Башинформ» писал, что выплаты героям России будут назначаться автоматически с даты присвоения звания.

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