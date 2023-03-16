Бойцы СВО из Башкирии с передовой поблагодарили земляков за машину

Бойцы одного из добровольческих батальонов Башкирии в зоне проведения СВО поблагодарили жителей Дуванского района республики за выделенный автомобиль «УАЗ».

Сообщение от лица подразделения ВДВ «Зодиак» опубликовал телеграм-канал https://t.me/bashbat02.

«Если такой тыл, как в Башкирии, будет поддерживать и другие регионы, то победа будет в скором времени», — рассказал командир «Зодиака».

Ранее «Башинформ» писал, что 15 марта республика отправила самый большой в 2023 году гумконвой, который включает автоколонну в составе 33 единиц техники.