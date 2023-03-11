«Я за Россию!.. За свою землю будем бороться до конца» - мобилизованный из Башкирии

Мобилизованный из города Октябрьского с позывным «Шах» рассказал о службе в российских войсках на территории специальной военной операции. Наш земляк выполняет боевые задачи на Запорожском направлении.

«Владимир Владимирович правильно сделал. Я за Россию!.. За свою землю будем бороться до конца!» — говорит уроженец Башкирии.

«Шах» рассказал, что военные сборы проходил в Саратовской области, где совершенствовал навыки огневой, медицинской и тактической подготовки.

Перед отправкой в зону СВО военнослужащий сыграл свадьбу. И сейчас, находясь на передовой, в редкие минуты общения с любимой супругой, он делится с ней своими чувствами.

«Жена рассказывает, как они день проводят с сыном, а я рассказываю, как окопы копаем», — поделился солдат.

Он также передал привет всем своим близким в Башкирии и тренеру по рукопашному бою из Октябрьского, который подарил ему нашивку с символикой российских войск.

«Мы продолжаем поддерживать общение, он приезжает каждый месяц. Становится тепло на душе, когда они приезжают», — признался «Шах» в ходе беседы.

Как писал «Башинформ», жители и власти Башкирии постоянно поддерживают своих военнослужащих. Практически еженедельно из республики отправляются гумконвои в зону СВО, к военнослужащим добровольческих батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, национального героя Салавата Юлаева и мобилизованным.

Из родного края башкирским воинам доставляют тёплую одежду, медикаменты, канцтовары, продукты питания, личные посылки, а также заказанные ими специальное оборудование и даже четырёхколёсную технику.