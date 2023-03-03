В Уфе наградили маму бойца, который погиб на СВО через месяц после свадьбы

Медалью «Женщина — мать нации» имени Рабиги Кушаевой накануне в Уфе наградили жительницу Ишимбайского района Гузалию Киньябузову. Она одна из тех матерей, чьи сыновья погибли на специальной военной операции. Во время награждения зал конгресс-холла «Торатау» стоя аплодировал женщинам, воспитавшим доблестных сынов Отечества.

Гузалия Киньябузова — мать троих детей, сейчас на заслуженном отдыхе. Работала продавцом в райпо Ишимбайского района, награждена знаком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России». Ее сын Киньябузов Талгат Юлаевич погиб при выполнении воинского долга в специальной военной операции на территории Украины. Посмертно солдат был удостоен ордена генерала Шаймуратова.

— Я мама Талгата Киньябузова из деревни Верхнеиткулово Ишимбайского района. У меня было трое детей, Талгат был самым младшим. Он был очень хорошим, справедливым мальчиком, у него было очень много друзей. Работал сварщиком на Севере, стремился хорошо зарабатывать. В последнее время он сдавал экзамены, получил шестой разряд электрогазосварщика, - рассказала «Башинформу» Гузалия Зайнулловна. - С женой они успели только расписаться, месяц не жили, она ждет ребенка...