В Уфе наградили маму бойца, который погиб на СВО через месяц после свадьбы

Медалью «Женщина — мать нации» имени Рабиги Кушаевой накануне в Уфе наградили жительницу Ишимбайского района Гузалию Киньябузову. Она одна из тех матерей, чьи сыновья погибли на специальной военной операции. Во время награждения зал конгресс-холла «Торатау» стоя аплодировал женщинам, воспитавшим доблестных сынов Отечества.
Гузалия Киньябузова — мать троих детей, сейчас на заслуженном отдыхе. Работала продавцом в райпо Ишимбайского района, награждена знаком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России». Ее сын Киньябузов Талгат Юлаевич погиб при выполнении воинского долга в специальной военной операции на территории Украины. Посмертно солдат был удостоен ордена генерала Шаймуратова.
— Я мама Талгата Киньябузова из деревни Верхнеиткулово Ишимбайского района. У меня было трое детей, Талгат был самым младшим. Он был очень хорошим, справедливым мальчиком, у него было очень много друзей. Работал сварщиком на Севере, стремился хорошо зарабатывать. В последнее время он сдавал экзамены, получил шестой разряд электрогазосварщика, - рассказала «Башинформу» Гузалия Зайнулловна. - С женой они успели только расписаться, месяц не жили, она ждет ребенка...
Талгат Киньябузов в 2009 году окончил Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий. В декабре 2013 года был призван на срочную службу. 26 сентября 2022 года был мобилизован в Вооруженные силы РФ для участия в специальной военной операции. Погиб 6 ноября при выполнении боевых задач.
Талгат и его невеста Аделина поженились уже в месте боевого слаживания в Пензе. В начале ноября Талгат Киньябузов погиб под артиллерийским обстрелом, выполняя свой долг перед Родиной. Похоронен в родном селе. Теперь Гузалия Зайнулловна помогает своей беременной невестке, работает волонтером, помогает собирать солдатам необходимые вещи, отправляет посылки. По словам Гузалии Зайнулловны, она общается с другими матерями погибших бойцов, женщины поддерживают друг друга.
На награждение медалью Гузалию Киньябузову выдвинула общественный деятель Раиса Юсупова.
— Я создала общественную организацию, с первых дней СВО мы бесплатно помогаем родителям мобилизованных, оказываем юридическую, медицинскую, психологическую помощь, собираем посылки мобилизованным. Я написала пост, что мы должны поддерживать нашего президента и нашу армию, — рассказала «Башинформу» Раиса Рафаиловна. — Когда услышала, что Талгат перестал выходить на связь, целую неделю о нем не было известий, мама горевала. Мы ее поддерживали, как могли, обзванивали всех. Очень больно, Талгат не успел встретить свой 27-й день рождения. Его мама неделю не могла ни спать, ни есть, никого не хотела видеть, я помогала ей как психолог. Потом мы ее выдвинули на награждение медалью. Спасибо Гульнур Кульсариной за проведение этого конкурса.
Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», в Уфе наградили победителей VII всероссийского конкурса «Женщина — мать нации».
На родной школе Талгата Киньябузова будет установлена мемориальная доска, будет открыта Парта Героя.