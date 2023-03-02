Доброволец СВО из Башкирии встретился со спасшим его земляком на передаче Андрея Малахова

Доброволец спецоперации России из Уфы Евгений Волк в студии авторской программы Андрея Малахова встретился со своим сослуживцем Артуром Галеевым, который дважды спас ему жизнь на передовой. Выпуск передачи о герое показали на телеканале «Россия 1» вчера, 1 марта.

Своего «ангела-хранителя», как называет подоспевшего на помощь 21-летнего земляка Евгений, боец пытался разыскать несколько месяцев. Известно было лишь то, что Артур тоже был тяжело ранен в бою.

«В первый раз я чуть было не наступил на мину-лепесток, он вовремя увидел это и оттолкнул меня. Второй раз Артур оказался рядом, когда меня после разрыва снаряда засыпало обломками здания. Я был контужен, терял сознание, и он, рискуя жизнью, выкопал меня из-под завалов и вынес в безопасное место. Помню, как „Галя“ (позывной Галеева — прим. ред.) весь черный, в этой гари и пыли кричит медикам, а сам меня оттаскивает. Если бы он меня тогда не достал, то я бы, наверное, не выжил», — поделился Евгений Волк.

Выписавшись из госпиталя, уфимец снова решил отправиться на фронт, но перед этим хотел увидеться с Артуром и от всей души поблагодарить. В больницу они попали вместе, однако затем спасителя перевезли в другое место. В результате ранения Галеев потерял правую руку.

«Само ранение получил где-то под Сватово, в окрестностях Красного Лимана. Евгения командировали к нам буквально за 2-3 недели до случившегося. На фронте я вел свой видеоблог, снимал все, что связано с СВО — на память, а не для всеобщего обозрения. У меня есть свод правил — если раздался свист в воздухе или грохот, всегда нужно ложиться на землю, прикрывать лицо и голову, ведь мина всегда на подлете свистит. Разрыв прошел — встаешь и ищешь укрытие. Второе правило — никогда не оставляй товарища, иначе обречешь его на гибель. Всегда нужно спасать своих ребят. Сейчас я просто помогаю фронту и занимаюсь гуманитарной помощью для бойцов, мы отправляем грузы на все существующие направления», — рассказал Артур Галеев.