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Доброволец СВО из Башкирии встретился со спасшим его земляком на передаче Андрея Малахова

smotrim.ru стоп-кадр видео программы "Малахов"
стоп-кадр видео программы "Малахов"Фото:smotrim.ru

Доброволец спецоперации России из Уфы Евгений Волк в студии авторской программы Андрея Малахова встретился со своим сослуживцем Артуром Галеевым, который дважды спас ему жизнь на передовой. Выпуск передачи о герое показали на телеканале «Россия 1» вчера, 1 марта.

Своего «ангела-хранителя», как называет подоспевшего на помощь 21-летнего земляка Евгений, боец пытался разыскать несколько месяцев. Известно было лишь то, что Артур тоже был тяжело ранен в бою.

«В первый раз я чуть было не наступил на мину-лепесток, он вовремя увидел это и оттолкнул меня. Второй раз Артур оказался рядом, когда меня после разрыва снаряда засыпало обломками здания. Я был контужен, терял сознание, и он, рискуя жизнью, выкопал меня из-под завалов и вынес в безопасное место. Помню, как „Галя“ (позывной Галеева — прим. ред.) весь черный, в этой гари и пыли кричит медикам, а сам меня оттаскивает. Если бы он меня тогда не достал, то я бы, наверное, не выжил», — поделился Евгений Волк.

Выписавшись из госпиталя, уфимец снова решил отправиться на фронт, но перед этим хотел увидеться с Артуром и от всей души поблагодарить. В больницу они попали вместе, однако затем спасителя перевезли в другое место. В результате ранения Галеев потерял правую руку.

«Само ранение получил где-то под Сватово, в окрестностях Красного Лимана. Евгения командировали к нам буквально за 2-3 недели до случившегося. На фронте я вел свой видеоблог, снимал все, что связано с СВО — на память, а не для всеобщего обозрения. У меня есть свод правил — если раздался свист в воздухе или грохот, всегда нужно ложиться на землю, прикрывать лицо и голову, ведь мина всегда на подлете свистит. Разрыв прошел — встаешь и ищешь укрытие. Второе правило — никогда не оставляй товарища, иначе обречешь его на гибель. Всегда нужно спасать своих ребят. Сейчас я просто помогаю фронту и занимаюсь гуманитарной помощью для бойцов, мы отправляем грузы на все существующие направления», — рассказал Артур Галеев.
соцсети Артура Галеева
Фото:соцсети Артура Галеева

Родом герой из Иглинского района Башкирии. По словам его мамы Риты Галеевой, стойкий характер и чувство справедливости ему были присущи с самого детства.

«Сын ничего не рассказывал мне о своих подвигах. Когда все произошло, он позвонил мне и бодрым голосом сообщил: „Я груз-300, я потерял правую руку“. Во время разговора я не плакала, но, положив трубку, начала не просто реветь — скулила от боли в душе. Было очень тяжело. Прилетев к нему в Москву, ни слезинки не проронила, чтобы не сделать хуже», — вспоминает она.

На фронт Артуру присылали много детских рисунков и писем от неравнодушных жителей республики и всей страны. Особой для него стала весточка от студентки московского медколледжа Алины Проценко.

«Я пишу, чтобы высказать свою благодарность за твою службу, за защиту Родины. Благодаря твоему ежедневному труду я и мои близкие можем спать спокойно. Береги себя и возвращайся живым и здоровым. Мы ждем тебя», — процитировали строки в передаче.

Слова благодарности записали и родители Евгения Волка. Так, отец солдата Вадим Пролипото пообещал поклониться Артуру в ноги за заботу о сыне.

«Военная дружба — очень крепкая, я сам служил, прекрасно это знаю. Дай бог тебе здоровья, сынок, тебе и твоим близким. Маме твоей хочу сказать — спасибо, дорогая, что воспитала такого мужчину», — обратился к герою Вадим Пролипото.

Артур Галеев награжден орденом Мужества, а также медалями Суворова и «За боевые отличия».

Ранее «Башинформ» писал, что мэр города Баймака встретился в зоне СВО со своим мобилизованным сыном.

Автор:Иван Вавилов
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