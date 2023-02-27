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Вчера, 16:43

Мэр башкирского Баймака встретился в зоне СВО с мобилизованным сыном

личный архив Р. Исянбаева
Фото:личный архив Р. Исянбаева

Глава администрации города Баймака Радмир Исянбаев в зоне СВО встретился с сыном, который был мобилизован полгода назад. Как рассказал агентству «Башинформ» сам мэр, он возглавлял гумконвой районной администрации. Собранную помощь отвезли мобилизованным баймакцам и в батальон имени Минигали Шаймуратова. Военнослужащим передали два автомобиля, УАЗ и «Газель», именные посылки, генераторы, бензопилы, запчасти, палатки, спальники и теплую одежду. Часть гуманитарной помощи предназначалась разведроте, в которой служит старший сын Радмира Исянбаева, Азамат.

«Мы увидели всех наших ребят, баймакцев. Бодрые, позитивные, конечно, немного уставшие. Шлют приветы и благодарности за постоянную поддержку. Но самое главное, я смог повидаться с сыном. Для их подразделения ребята новый прицеп подарили, вот этот прицеп мы с ним везли на место дислокации и по дороге общались. Немного, конечно, около часа всего вместе побыли. Очень хотелось хотя бы на недельку остаться рядом с ним», - признался руководитель администрации.

Напомним, «Башинформ» ранее писал о том, что старший сын Радмира Исянбаева был мобилизован для участия в СВО в сентябре 2022 года. Речи о том, чтобы подключать административный ресурс и попытаться оставить его дома, даже не было, говорил мэр Баймака.

Автор:Ляйсан Закирова
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