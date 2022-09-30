Сын мэра одного из городов Башкирии мобилизован для службы в армии

Для главы администрации Баймака Радмира Исянбаева проводы мобилизованных были вдвойне волнительными. Ведь в рядах призванных оказался его старший сын Азамат.

«Сегодня мы, родители, провожали своих сыновей на военные сборы к местам боевой подготовки. С этого момента на них возлагается ответственная задача – пройти обучение и встать на защиту Родины», - написал Радмир Фитратович в соцсетях.

Агентству «Башинформ» мэр Баймака рассказал, что сын окончил нефтяной университет. После был призван в армию, «учебку» проходил в Елани, потом служил в Чебаркуле в мотострелковой части. До мобилизации работал в Уфе. Повестка пришла в дом Исянбаевых как раз в тот момент, когда сын после двухмесячной разлуки приехал навестить близких. На семейном совете Азамат сразу объявил: он готов идти защищать Родину. Речи о том, чтобы подключать административный ресурс и попытаться оставить сына дома, даже не было.

«Если мы, руководители, будем скрывать своих детей, то как потом смотреть людям в глаза? И как спрашивать с других родителей, чтобы их сыновья встали на защиту интересов страны? Да, есть какая-то тревога за своего ребенка. Но мы понимаем, что никто, кроме нас, не будет отстаивать нашу свободу», - размышляет Радмир Исянбаев.

Сейчас Азамат вместе с земляками находится в учебном центре в Казани. С родителями связь поддерживает, каждый день пишет сообщения о том, что у него все хорошо.

«Буквально за 10 минут до вашего звонка он позвонил впервые, как уехал. Вместе с товарищами получили обмундирование, после обеда ждут распределения и потом выезжают на полигон. Говорит, не беспокойтесь. Действительно, голос бодрый у Азамата», - делится отец.