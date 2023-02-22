В России военным пенсионерам - участникам СВО сохранят повышенные выплаты

Военным пенсионерам в России, которые участвуют в СВО или примут решение о мобилизации, сохранят повышенные выплаты. Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

«Сегодня, если военные пенсионеры вернулись на военную службу в должности с окладом ниже того, от которого им рассчитывалась пенсия, при возобновлении пенсионных выплат их пенсия также уменьшается. Это несправедливо. Военному пенсионеру, который не остался в стороне от участия в СВО, применяет свой опыт, пусть даже и на более низкой должности, должна быть сохранена пенсия в прежнем — повышенном — размере», — пояснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

После увольнения с последнего места службы граждане смогут возобновить ранее приостановленные пенсии или получить назначение новой. Перерасчет пенсии произведут по желанию пенсионера исходя из выслуги и общего трудового стажа на день последнего увольнения.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Банк России направил кредитным организациям рекомендации о снижении или полной отмене комиссий за переводы или снятие наличных в банкоматах для мобилизованных, военнослужащих по контракту и членов их семей.