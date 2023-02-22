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Вчера, 15:10

Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для военнослужащих

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Банк России направил кредитным организациям рекомендации о снижении или полной отмене комиссий за переводы или снятие наличных в банкоматах для мобилизованных, военнослужащих по контракту и членов их семей.

Банки должны установить порядок реализации этих мер поддержки, чтобы военнослужащий мог в доступной для него форме или через представителя заявить о наличии вышеназванных льгот. В частности, военнослужащий может определить членов семьи, которые смогут ими воспользоваться. Банкам также рекомендовано подробно объяснять военнослужащим и членам их семей о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами перевести деньги из банка в банк (например, через Систему быстрых платежей) и снять наличные.

Ранее «Башинформ» рассказывал о налоговых льготах, которые установлены для мобилизованных предпринимателей и физлиц.

Автор:Роман Якимчук
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