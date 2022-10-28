Налоговые льготы мобилизованным: новые меры поддержки для граждан и бизнеса в Башкирии

Правительство России приняло постановление, регулирующее вопросы сдачи отчетности и уплаты налогов гражданами, призванными в армию в рамках частичной мобилизации. В частности, документом предусмотрен перенос сроков уплаты налогов и сборов, возможность оплаты их в рассрочку, отсрочка по предоставлению отчетности на время службы и несколько месяцев после ее окончания. Все это должно способствовать постепенному восстановлению активности бизнеса.
Так, до 28 числа (включительно) третьего месяца, следующего за месяцем окончания службы, продлены сроки уплаты:
Те налоги и сборы, сроки уплаты которых перенесены, предприниматели будут платить в рассрочку. Первый платеж в размере 1/6 общей суммы, нужно внести не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил уже продленный срок уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов. Далее уплата осуществляется ежемесячно равными платежами.
Также постановлением правительства продлены сроки предоставления налоговых деклараций. В частности, до 25 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации либо увольнения со службы, продлены сроки представления: налоговых деклараций (кроме деклараций по НДС); налоговых расчетов о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах; расчетов сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами; расчетов по авансовым платежам; бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мобилизованные физлица тоже получают ряд налоговых льгот. Для них предоставляются отсрочка и рассрочка по уплате налогов, продлеваются сроки представления в налоговые органы деклараций и отчётных документов в рамках валютного контроля, а сроки по уплате налогов и представлению отчетности переносятся автоматически.
Для самозанятых, утративших право на применение налога на профессиональный доход, а также предпринимателей, ставших плательщиками такого налога, сроки уведомления налогового органа о переходе на иные специальные налоговые режимы либо об отказе от них теперь составляют 20 и 30 дней соответственно. Они также продлены на период воинской службы самозанятого и до конца четвертого месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации либо увольнения.
Начатые выездные налоговые проверки в отношении мобилизованных предпринимателей приостанавливаются, а новые не могут быть назначены, в том числе валютные или по кассам. Счета также не могут быть заблокированы. Сроки вручения актов и рассмотрения материалов налоговых проверок, вынесения решений по ним, а также направления требований о представлении документов (информации), проведение допросов и т.д. также приостанавливаются. Однако камеральные проверки деклараций по НДС и акцизам с суммой к возмещению и НДФЛ к возврату сохраняются. Сроки ограничения – весь период службы и до 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания частичной мобилизации. Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, а также принятия решения об их взыскании.
На сайте ФНС России запущена промостраница, где дана полная на данный момент информация по налоговым льготам и сдаче отчетности мобилизованным. Она будет дополняться по мере принятия новых нормативных актов. Если у гражданина остались какие-либо вопросы, он может обратиться в ФНС России с помощью специального сервиса или по телефону контакт-центра.
Ранее «Башинформ» подробно рассказывал о том, какие меры поддержки предусмотрены для семей мобилизованных.