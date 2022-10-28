Налоговые льготы мобилизованным: новые меры поддержки для граждан и бизнеса в Башкирии

Налоги и сборы можно платить в рассрочку

Правительство России приняло постановление, регулирующее вопросы сдачи отчетности и уплаты налогов гражданами, призванными в армию в рамках частичной мобилизации. В частности, документом предусмотрен перенос сроков уплаты налогов и сборов, возможность оплаты их в рассрочку, отсрочка по предоставлению отчетности на время службы и несколько месяцев после ее окончания. Все это должно способствовать постепенному восстановлению активности бизнеса.

Так, до 28 числа (включительно) третьего месяца, следующего за месяцем окончания службы, продлены сроки уплаты:

налогов (кроме НДФЛ, который уплачивает налоговый агент, и налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода);

сборов (кроме госпошлины и сбора за пользование объектами животного мира);

страховых взносов (в том числе фиксированных на обязательное пенсионное и медицинское страхование);

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые приходятся на указанный период.

Те налоги и сборы, сроки уплаты которых перенесены, предприниматели будут платить в рассрочку. Первый платеж в размере 1/6 общей суммы, нужно внести не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил уже продленный срок уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов. Далее уплата осуществляется ежемесячно равными платежами.

Сроки подачи деклараций продлеваются

Также постановлением правительства продлены сроки предоставления налоговых деклараций. В частности, до 25 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации либо увольнения со службы, продлены сроки представления: налоговых деклараций (кроме деклараций по НДС); налоговых расчетов о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах; расчетов сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами; расчетов по авансовым платежам; бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Льготы физлицам и самозанятым

Мобилизованные физлица тоже получают ряд налоговых льгот. Для них предоставляются отсрочка и рассрочка по уплате налогов, продлеваются сроки представления в налоговые органы деклараций и отчётных документов в рамках валютного контроля, а сроки по уплате налогов и представлению отчетности переносятся автоматически.

Для самозанятых, утративших право на применение налога на профессиональный доход, а также предпринимателей, ставших плательщиками такого налога, сроки уведомления налогового органа о переходе на иные специальные налоговые режимы либо об отказе от них теперь составляют 20 и 30 дней соответственно. Они также продлены на период воинской службы самозанятого и до конца четвертого месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации либо увольнения.

Проверки бизнеса приостановят

Начатые выездные налоговые проверки в отношении мобилизованных предпринимателей приостанавливаются, а новые не могут быть назначены, в том числе валютные или по кассам. Счета также не могут быть заблокированы. Сроки вручения актов и рассмотрения материалов налоговых проверок, вынесения решений по ним, а также направления требований о представлении документов (информации), проведение допросов и т.д. также приостанавливаются. Однако камеральные проверки деклараций по НДС и акцизам с суммой к возмещению и НДФЛ к возврату сохраняются. Сроки ограничения – весь период службы и до 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания частичной мобилизации. Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, а также принятия решения об их взыскании.

На сайте ФНС России запущена промостраница, где дана полная на данный момент информация по налоговым льготам и сдаче отчетности мобилизованным. Она будет дополняться по мере принятия новых нормативных актов. Если у гражданина остались какие-либо вопросы, он может обратиться в ФНС России с помощью специального сервиса или по телефону контакт-центра.

Ранее «Башинформ» подробно рассказывал о том, какие меры поддержки предусмотрены для семей мобилизованных.