Боец башкирского батальона показал «растяжку Ван Дамма»

Боец одного из добровольческих батальонов Башкирии, которые принимают участие в спецоперации, сел на шпагат между двумя военными автомобилями. Видеозапись опубликовал телеграм-канал https://t.me/bashbat02.

Таким образом он «передал привет Жан-Клоду Ван Дамму» — напомним, знаменитый актер боевиков несколько лет назад выполнил похожий трюк с двумя грузовиками.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал, что командир боевой машины Ильшат Зямилов, наводчика-оператор Ильдар Гильмитдинов и механик-водитель Ильдар Сулейманов батальона имени Доставалова в зоне СВО заставили отступить вооруженного противника, нанеся ему значительные потери.