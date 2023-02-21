Бойцы-«доставаловцы» из Башкирии выбили врага с занимаемых позиций

Бойцы добровольческого батальона Башкирии имени Доставалова выбили врага с занимаемых позиций в зоне СВО. Об этом «Башинформ» узнал из очередного выпуска проекта «Время героев», опубликованного в соцсетях «Башкирского батальона».

Экипаж БМП-3 в составе командира боевой машины Ильшата Зямилова, наводчика-оператора Ильдара Гильмитдинова и механика-водителя Ильдара Сулейманова не только заставили вооруженного противника отступить, но и нанесли ему значительные потери.

Ранее, напомним, лейтенант Динар Саляхутдинов из Башкирии вместе с однополчанином вывел из-под шквального огня противника раненых сослуживцев.