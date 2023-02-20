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Сегодня, 10:25

Контуженный лейтенант из Башкирии под обстрелом установил антенну связи на передовой

проект «Время героев»
Фото:проект «Время героев»

Лейтенант Динар Саляхутдинов из Башкирии, который принимает участие в СВО, вместе с однополчанином вывел из-под шквального огня противника своих раненых сослуживцев. О его подвиге рассказали в новом выпуске проекта «Время героев», опубликованном в соцсетях «Башкирского батальона».

Украинские войска обстреляли российских связистов во время выполнения задачи по установке антенны на передовой. Несмотря на полученную контузию, Динару Саляхутдинову не только удалось спасти бойцов, но и развернуть и отрегулировать спецаппаратуру, заручившись помощью другого связиста.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, лейтенант Саляхутдинов награжден медалями минобороны России „За боевые отличия“ и Суворова», — отметили создатели видеоальманаха.
Видео:"Башкирский батальон"
Автор:Иван Вавилов
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