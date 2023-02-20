Предприятие Башкирии подготовило баню-бочку для воинов в зоне СВО

Ещё одну баню получат башкирские военнослужащие, выполняющие боевые задачи на территории специальной военной операции. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева в его телеграм-канале.

Баню-бочку подготовило салаватское предприятие «Парна». По словам Александра Шельдяева, руководитель предприятия Алексей Новиньков сам в своё время служил на Кавказе, поэтому он хорошо понимает, насколько важно бойцам окунуться в пар.

«Баня-бочка мобильная, готова быстро менять место дислокации. С мощной печкой, можно париться уже через полчаса. Искать для неё подключения не нужно — на крыше установлена солнечная панель. Баню для бойцов ребята сделали полностью за свой счёт, как „встанет“ на прицеп, можно будет забирать», — пишет Александр Шельдяев.