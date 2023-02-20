Предприятие Башкирии подготовило баню-бочку для воинов в зоне СВО

Ещё одну баню получат башкирские военнослужащие, выполняющие боевые задачи на территории специальной военной операции. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева в его телеграм-канале.
Баню-бочку подготовило салаватское предприятие «Парна». По словам Александра Шельдяева, руководитель предприятия Алексей Новиньков сам в своё время служил на Кавказе, поэтому он хорошо понимает, насколько важно бойцам окунуться в пар.
«Баня-бочка мобильная, готова быстро менять место дислокации. С мощной печкой, можно париться уже через полчаса. Искать для неё подключения не нужно — на крыше установлена солнечная панель. Баню для бойцов ребята сделали полностью за свой счёт, как „встанет“ на прицеп, можно будет забирать», — пишет Александр Шельдяев.
Напомним, накануне в зону проведения СВО по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова к военнослужащим добровольческих батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, национального героя Салавата Юлаева и мобилизованным отправился ещё один гуманитарный конвой, сообщало информагентство «Башинформ».
Добавим, гуманитарная помощь военнослужащим из Башкирии оказывается по поручению Главы республики Радия Хабирова, который неоднократно подчёркивает, что ни один боец и его семья не останутся без внимания. Как ранее писал «Башинформ», обеспечение участников СВО из республики всем необходимым организовано на системном уровне. Добровольческие батальоны имени Героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, национального героя Салавата Юлаева получили в 2022 году более ста единиц колёсной техники, а также экскаватор, болотоход и квадроцикл, бронированные «Уралы» и бани на колёсах.