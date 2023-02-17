Снайперу СВО из Башкирии выполнять боевые задачи помогает «железный конь»

Снайпер из Башкирии выполняет боевые задачи специальной военной операции на мотоцикле. Как рассказал «Башинформу» журналист БСТ Азат Садреев, он вместе с земляками-сослуживцами держит оборону в нескольких километрах от вооруженных формирований Украины.
«Огромное спасибо главе Ишимбайского района Азату Альбертовичу (Ишемгулову — прим. ред.) за то, что быстро привезли „железного коня“ гумконвоем. Мне ведь много передвигаться приходится по заданиям командования», — сказал мотоциклист с позывным «Маугли».
Пожелания военнослужащих республика выполняет оперативно — они оснащены всеми необходимыми боекомплектами, обеспечением и продуктами. Например, до линии фронта по запросу другого бойца из региона добрался внедорожник.
«Я попросил для себя личный УАЗ „Патриот“ — и вот машина доехала. Хочу поблагодарить жителей Башкирии за поддержку и лично Главу республики Радия Хабирова, колонны доходят, все хорошо», — поделился он.
Напомним, в 2022 году Башкирия заняла второе место среди регионов России по степени включенности в проведение СВО, уступив только столице страны. Республика регулярно отправляет гумконвои в ЛНР и ДНР, организовала работу врачей-волонтеров для помощи медикам ЛНР и ДНР, активно поддержала создание добровольческих батальонов и тесно взаимодействует с минобороны РФ. Кроме того, в регионе создан реестр семей участников спецоперации, для которых действует более 30 мер поддержки.
Вопрос помощи бойцам СВО и оперативность выполнения их фронтовых нужд держит на личном контроле Глава республики Радий Хабиров.