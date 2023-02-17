Снайперу СВО из Башкирии выполнять боевые задачи помогает «железный конь»

Пожелания военнослужащих республика выполняет оперативно — они оснащены всеми необходимыми боекомплектами, обеспечением и продуктами. Например, до линии фронта по запросу другого бойца из региона добрался внедорожник.

«Я попросил для себя личный УАЗ „Патриот“ — и вот машина доехала. Хочу поблагодарить жителей Башкирии за поддержку и лично Главу республики Радия Хабирова, колонны доходят, все хорошо», — поделился он.