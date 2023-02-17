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СВОих не бросаем
Сегодня, 11:42

Невеста бойца СВО из Башкирии преодолела тысячи километров ради встречи с любимым

БСТ
Фото:БСТ

Невеста бойца добровольческого батальона из Башкирии приехала к своему избраннику в Донецк, преодолев ради встречи с любимым более двух тысяч километров. Об этом «Башинформу» рассказал журналист БСТ Азат Садреев.

Бывший сотрудник телеканала выполняет задачи в зоне спецоперации с конца 2022 года. По словам военнослужащего, он был очень рад такому необычному свиданию в центре города.

«Конечно, такого я не ожидал. Сначала очень переживал из-за того, что она сюда едет, ведь здесь все-таки зона боевых действий. Однако в Донецке теперь более-менее спокойно, я встретил ее на автобусе — был очень рад увидеться», — делится эмоциями воин-доброволец.

По словам уфимки, добираться сюда было сложно, но у настоящей любви преград нет.

«Путь действительно нелегкий, но я очень соскучилась по нему после стольких месяцев разлуки и хотела воочию увидеть, как он здесь», — говорит девушка.

Благословения и напутственные слова возлюбленным дали духовные наставники батальонов Башкирии Хамза-хазрат и отец Виктор.

«Она примчалась на крыльях любви к своему суженому, это очень даже благородный шаг. Желаем им официально зарегистрировать свой брак и родить много детишек, чтобы передать им всю свою любовь, весь свой жизненный опыт», — пожелали паре духовники.

Напомним, это уже далеко не первая поездка Азата Садрыева на Донбасс. По итогам рабочих командировок журналиста вышло несколько спецрепортажей БСТ, среди них — «Небо Донбасса», «Своих не бросаем!» и «Дорога жизни». В октябре прошлого года Глава Башкирии Радий Хабиров наградил его орденом Шаймуратова.

Автор:Иван Вавилов
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