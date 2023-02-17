Невеста бойца СВО из Башкирии преодолела тысячи километров ради встречи с любимым

Невеста бойца добровольческого батальона из Башкирии приехала к своему избраннику в Донецк, преодолев ради встречи с любимым более двух тысяч километров. Об этом «Башинформу» рассказал журналист БСТ Азат Садреев.

Бывший сотрудник телеканала выполняет задачи в зоне спецоперации с конца 2022 года. По словам военнослужащего, он был очень рад такому необычному свиданию в центре города.

«Конечно, такого я не ожидал. Сначала очень переживал из-за того, что она сюда едет, ведь здесь все-таки зона боевых действий. Однако в Донецке теперь более-менее спокойно, я встретил ее на автобусе — был очень рад увидеться», — делится эмоциями воин-доброволец.