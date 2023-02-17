Невеста бойца СВО из Башкирии преодолела тысячи километров ради встречи с любимым

Невеста бойца добровольческого батальона из Башкирии приехала к своему избраннику в Донецк, преодолев ради встречи с любимым более двух тысяч километров. Об этом «Башинформу» рассказал журналист БСТ Азат Садреев.
Бывший сотрудник телеканала выполняет задачи в зоне спецоперации с конца 2022 года. По словам военнослужащего, он был очень рад такому необычному свиданию в центре города.
«Конечно, такого я не ожидал. Сначала очень переживал из-за того, что она сюда едет, ведь здесь все-таки зона боевых действий. Однако в Донецке теперь более-менее спокойно, я встретил ее на автобусе — был очень рад увидеться», — делится эмоциями воин-доброволец.
По словам уфимки, добираться сюда было сложно, но у настоящей любви преград нет.
«Путь действительно нелегкий, но я очень соскучилась по нему после стольких месяцев разлуки и хотела воочию увидеть, как он здесь», — говорит девушка.
Благословения и напутственные слова возлюбленным дали духовные наставники батальонов Башкирии Хамза-хазрат и отец Виктор.
«Она примчалась на крыльях любви к своему суженому, это очень даже благородный шаг. Желаем им официально зарегистрировать свой брак и родить много детишек, чтобы передать им всю свою любовь, весь свой жизненный опыт», — пожелали паре духовники.
Напомним, это уже далеко не первая поездка Азата Садрыева на Донбасс. По итогам рабочих командировок журналиста вышло несколько спецрепортажей БСТ, среди них — «Небо Донбасса», «Своих не бросаем!» и «Дорога жизни». В октябре прошлого года Глава Башкирии Радий Хабиров наградил его орденом Шаймуратова.