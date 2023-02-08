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Сегодня, 14:33

Более ста волонтёров Башкирии шьют балаклавы, маскхалаты и термобельё для воинов в СВО

телеграм-канал Александра Шельдяева
Фото:телеграм-канал Александра Шельдяева

Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев встретился с волонтёрами общества «Шьём для наших, Башкортостан», которые бесплатно шьют одежду для башкирских воинов, участвующих в специальной военной операции. Добровольцы изготавливают более 20 наименований изделий, необходимых на передовой. В их числе хобы (компактные сидушки, пристёгиваемые к телу человека — прим. ред.), балаклавы, маскхалаты, толстовки, тёплые пояса из собачьей шерсти, широкие (под гипс) брюки, термобельё, походные подушки, повязки, вещмешки, шапки и снуды (шарф в виде трубы — прим. ред.), варежки, трёхпалые перчатки, носки и ещё ряд полезных вещей.

«В этот раз у меня в кабинете не руководители крупных компаний и не коллеги из госслужбы. Сказал бы, что простые уфимцы, но это не так. Редких качеств люди. Ребята из общества „Шьём для наших, Башкортостан“ бесплатно шьют одежду для наших бойцов, участников СВО», — рассказал министр промышленности республики Александр Шельдяев.

Александр Шельдяев отметил, что швеи, а их более ста, шьют на своих машинках. При этом работа ими выполняется чётко и слаженно. У волонтёрского движения нет никаких денежных потоков. Им помогают благотворительные организации, неравнодушные граждане, предприятия, которые предоставляют ткани. Другие — собирают и отвозят партии готовых изделий тем, кто их заказал — это приехавшие в отпуск военнослужащие, командиры частей, а также члены ОНФ и поисковые движения.

«А ко мне пришли, потому что заказов стало больше, техника не всегда справляется, изнашивается. Обсудили возможность поставки материалов, тканей, оборудования, которыми могли бы поделиться наши крупные предприятия. Сделаем коллегам запрос от Минпрома. Думаю, что отклик будет», — написал Александр Шельдяев в своём телеграм-канале.

О работе швейного батальона Башкирии можно прочитать в материале «Башинформ», а также в рубрике «СВОих не бросаем».

телеграм-канал Александра Шельдяева
телеграм-канал Александра Шельдяева
Фото:телеграм-канал Александра Шельдяева
Автор:Эдуард Кускарбеков
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