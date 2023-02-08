Капитан Иван из Башкирии стал героем комикса об участниках СВО

Известный художник-карикатурист Камиль Бузыкаев нарисовал комикс об участнике СВО из Чишминского района Башкирии — капитане Иване. Боевой листок автор опубликовал в своих соцсетях.

По сюжету комикса, командир с позывным «Прометей» возвращается на фронт после серьезного ранения. Об этом снайпер просит навестившего его в военном госпитале министра обороны России Сергея Шойгу.

«Герою моего рассказа нет и тридцати, и о нем сказал мой товарищ из студенческой юности, сам прошедший через огонь афганской войны: „Это, Камиль, наши дети“. Ветераны боевых действий республики оказывают помощь ребятам подразделения нашего капитана Ивана», — написал Камиль Бузыкаев.

Это уже далеко не первый комикс художника о героях спецоперации. Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Бузыкаев делал несколько выпусков про подвиги Фаниса Хусаинова и бойца с позывным «Бес». Подробности читайте в его большом интервью информагентству.