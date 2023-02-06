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Вчера, 14:27

Радий Хабиров поручил обеспечить своевременность денежных выплат участникам СВО из Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе поручил руководителю минтруда региона Ленаре Ивановой взять на особый контроль обеспечение денежных выплат участникам добровольческих батальонов СВО из Башкирии.

«Мы приняли решение о предоставлении еще одной выплаты добровольческим батальонам по истечении 6 месяцев службы, которая составляет 200 тысяч рублей. Если у кого-то уже подошел срок, то прошу вас, Ленара Хакимовна, докладывать отдельно. Ребята нас благодарят за то, что обещанные деньги поступают, приходят суточные, семьи на эти средства живут, поэтому здесь дисциплина имеет важное значение, эмоциональное значение», — подчеркнул Радий Хабиров.

Как ранее сообщал «Башинформ», указ о дополнительных мерах соцподдержки лиц, проходящих военную службу в батальонах имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева, Глава региона подписал 23 января 2023 года.

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