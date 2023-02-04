Жители Башкирии за пару недель собрали 170 адресных посылок для участников СВО

Жители Башкирии за пару недель собрали 170 посылок для участников СВО. Сбор адресных посылок для бойцов добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова был организован на площадках местных отделений «Единой России», сообщили «Башинформу» в волонтерском штабе имени Минигали Шаймуратова.
В настоящее время все посылки переданы в «Единый логистический центр» и скоро отправятся к свои адресатам.
«Волонтерской деятельностью я занимаюсь более трех лет. Я помогаю людям по зову своего сердца. А с прошлого года меня это тоже коснулось, ведь мой отец находится в зоне спецоперации. Я помогаю не только на складе, но и оказываю бытовую помощь семьям участников СВО. Главное для волонтерства — быть добрым и искренне желать помогать людям. От этой работы только одна польза. Если ты поймешь и включишься в нее, то время будет пролетать незаметно и с удовольствием», — рассказал доброволец Кирилл Сюлюкин.
Как ранее сообщал «Башинформ», волонтёры штаба Шаймуратова с сентября прошлого года оказывают социальную, психологическую, бытовую и иную помощь родственникам и семьям лиц, участвующих в специальной военной операции в качестве добровольцев или мобилизованных граждан. Только в период с 16 января по 20 января текущего года в кол-центр штаба поступило около 100 обращений.
Одна из заявок была от бойца батальона имени Шаймуратова, который находится в отпуске в связи с ранением. Он попросил помощи в переезде, а также установке бытовой техники. Волонтёры оперативно откликнулись на его просьбу и в кратчайшие сроки провели необходимые работы.
«Призвался по контракту добровольцем в батальон имени Минигали Шаймуратова. Я хотел уехать еще в июле, но жена не отпускала. А когда началась частичная мобилизация, то она поддержала мое решение отправиться на защиту нашей Родины. Но так вышло, что при несении боевой службы я получил тяжелое осколочное ранение, — поделился Руслан. — Когда звонил жене, она рассказывала про штаб имени Шаймуратова, говорила, что они помогают семьям мобилизованных и добровольцев. Они помогли моей матери привезти дрова и моей жене по хозяйству. И вот мне тоже помогли с переездом и с установкой стиральной машины. За это им огромное спасибо! Пока мы там несем военную службу, волонтеры помогают нашим семьям, родителям и детям здесь. Большое спасибо волонтерам за помощь».
«В волонтерский штаб обращались неоднократно, они всегда нам помогают так же, как и другим семьям. Штаб Шаймуратова всегда с нами. Спасибо им за это», — поблагодарила волонтеров супруга бойца Наталья.
Жители всей республики объединились для общего дела — помощи нашим защитникам. Каждый вносит посильный вклад для приближения столь долгожданной победы. Так, добровольцы волонтерского общества «МасксетиЩитУфа» с декабря прошлого года изготавливают маскировочные сети для бойцов. Они предназначены для защиты военной техники и блиндажей. За это время отправлено более 60 маскировочных сетей.
«Наш куратор — Зиля Фаттахова нашла и объединила нас. Горожане приходят в свободное время и помогают нам в плетении. Любой неравнодушный житель может к нам присоединиться. Наши изделия отправляем с гумкомвоем, а также к нам приходят участники СВО, находящиеся в отпуске, забирают их сами. Чтобы стать волонтером, нужно быть замотивированным. Мотивирует общая цель — дойти вместе до победы. Также очень мотивирует, когда наши защитники присылают видео, и мы видим свои сети и верим, что они помогут спасти жизни», — поделилась волонтер Инна Калиниченко.
Добавим, сбор гуманитарной помощи для мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО, организован на базе штаба волонтеров на постоянной основе. Гуманитарную помощь можно доставить в волонтерские штабы имени Минигали Шаймуратова, расположенные на площадках местных отделений партии «Единая Россия».
Обратиться в волонтерский штаб можно и по телефону: 8 800 201 89 03 (ежедневно с 9:00 до 18:00).
Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия доставила в зону СВО крупнейший гумконвой. Колонна из 43 грузовых фур и другого транспорта привезла бойцам два десятка легковых автомобилей повышенной проходимости, а также квадрокоптеры, ноутбуки, тепловизоры, антидроны, генераторы, стиральные машины, печи, бензопилы, стройинструменты и многое другое.
При формировании конвоя ориентировались на запросы и пожелания самих бойцов.