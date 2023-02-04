Жители Башкирии за пару недель собрали 170 адресных посылок для участников СВО

Жители Башкирии за пару недель собрали 170 посылок для участников СВО. Сбор адресных посылок для бойцов добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова был организован на площадках местных отделений «Единой России», сообщили «Башинформу» в волонтерском штабе имени Минигали Шаймуратова.

В настоящее время все посылки переданы в «Единый логистический центр» и скоро отправятся к свои адресатам.

«Волонтерской деятельностью я занимаюсь более трех лет. Я помогаю людям по зову своего сердца. А с прошлого года меня это тоже коснулось, ведь мой отец находится в зоне спецоперации. Я помогаю не только на складе, но и оказываю бытовую помощь семьям участников СВО. Главное для волонтерства — быть добрым и искренне желать помогать людям. От этой работы только одна польза. Если ты поймешь и включишься в нее, то время будет пролетать незаметно и с удовольствием», — рассказал доброволец Кирилл Сюлюкин.

Как ранее сообщал «Башинформ», волонтёры штаба Шаймуратова с сентября прошлого года оказывают социальную, психологическую, бытовую и иную помощь родственникам и семьям лиц, участвующих в специальной военной операции в качестве добровольцев или мобилизованных граждан. Только в период с 16 января по 20 января текущего года в кол-центр штаба поступило около 100 обращений.

Одна из заявок была от бойца батальона имени Шаймуратова, который находится в отпуске в связи с ранением. Он попросил помощи в переезде, а также установке бытовой техники. Волонтёры оперативно откликнулись на его просьбу и в кратчайшие сроки провели необходимые работы.