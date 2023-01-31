«Боевое братство» Башкирии: Мы всегда рядом с нашими воинами в зоне СВО

Башкирия продолжает обеспечивать своих воинов, участвующих в специальной военной операции. Гуманитарная помощь военнослужащим оказывается по поручению Главы РБ Радия Хабирова. Военнослужащим батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, а также мобилизованным гуманитарная миссия приезжает два раза в месяц, работа выполняется на систематической основе. Груз, доставляемый в зону СВО, собирается на территории единого логистического центра. Посылки на склады привозят предприятия, предприниматели, общественные организации и жители республики.
Среди участников СВО немало тех, кто и раньше решал боевые задачи, поставленные страной – в Афганистане, Северном Кавказе, Сирии и других территориях, где требовалась защита интересов России. Они получают с гуманитарным конвоем из Башкирии всё необходимое. Немаловажной для них стала поддержка боевых товарищей, которые тоже прошли в своё время пламя горячих точек, а сейчас продолжают нести вахту на ниве ветеранского движения в республике. Многие из них состоят в рядах Башкирского отделения Всероссийской организации «Боевое братство».
По словам руководителя регионального отделения Альберта Шагимуратова, «Боевое братство» всегда оказывало шефскую помощь военнослужащим, находящимся в зонах вооруженных конфликтов, помогало тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации или пострадали в результате военных действий. Но в условиях СВО данная работа приобрела особое значение.
«Когда бойцы башкирских батальонов и мобилизованные приступили к выполнению боевых задач, мы с товарищами из местных отделений «Боевого братства» приступили к решению организационных вопросов по отправке гуманитарной помощи в зону СВО. Находясь в составе рабочей группы при Госсобрании Башкирии по вопросам оказания социальной поддержки гражданам, принимающим участие в СВО, все актуальные вопросы, поднимающиеся на уровне республики, мы обсуждаем внутри организации», – сказал Альберт Шагимуратов информагентству «Башинформ».
Первое время «Боевое братство», так же как и другие ветеранские организации, направляло своим землякам обувь, тёплую одежду, термобелье, спальные мешки, туристические коврики, продукты и личные посылки, а также шанцевый инструмент, бензопилы, генераторы. Позже с посылками воины начали получать из родных городов и районов квадрокоптеры, тепловизоры, миноискатели и другое спецоборудование. Все это в зону СВО уходит по заявкам военнослужащих. Об этом рассказал заместитель руководителя Зилаирского отделения «Боевого братства» Венер Якупов.
«Постоянно поддерживаем связь с ребятами не только башкирских добровольческих батальонов, но и с подразделениями, куда были распределены наши мобилизованные. По мере возможности, каждый раз созваниваемся. Ребята практически ничего не просят, наоборот, мы сами у них спрашиваем, чем им помочь, что привезти в очередной раз», – говорит Венер Якупов.
«В эти дни готовим очередной гуманитарный груз, который будет доставлен «шаймуратовцам». Они получат подавители дронов, приборы бесшумной стрельбы, активные наушники, системы сброса для квадрокоптеров. В планах закупить планшеты, ноутбук, тепловизоры, приборы ночного видения, IP-камеры для ночного мониторинга подходов к позициям. Огромный вклад внесли уфимские организации «ПП Южуралкомсервис», «Главфундамент» и другие. Очень помогли волонтёры Сибая. В Башкирии много отзывчивых людей. Они прекрасно понимают, с чем столкнулась наша Родина», – добавил активист «Боевого братства» в Калининском районе Уфы Алексей Рябоконь.
В Сибае к сбору гуманитарного груза для башкирских воинов, кроме горожан, включился личный состав военизированной горно-спасательной части и местного подразделения МЧС, представители правоохранительных структур. Об этом информагентству «Башинформ» рассказал руководитель Сибайского отделения «Боевого братства» Руслан Сафиуллин.
«С начала СВО из Сибая были мобилизованы ребята, в том числе участники боевых действий, состоящие в нашей ветеранской организации. Сначала бойцы получили всё, что им требовалось для оборудования своих позиций и налаживания быта. Сейчас мужчины, честно говоря, ничего особо не просят. Есть отдельные пожелания. Теперь упор на спецоборудование», – сказал Руслан Сафиуллин.
В Мелеузе первый гуманитарный груз для башкирских батальонов был собран в сентябре-октябре прошлого года. В работе приняли участие неравнодушные жители города, Мелеузовского, Фёдоровского, Кугарчинского и Куюргазинского районов, пояснил руководитель Мелеузовского отделения «Боевого братства» Юрий Волков.
«До конца 2022 года три большие партии гуманитарной помощи получили и мобилизованные, которые на тот момент проходили боевое слаживание в Пензе. Первая из них была более пяти тонн. Гуманитарный груз мы доставили также в Казань и Саратов. Мы никого не оставили без внимания. В декабре бойцам в ЛНР и ДНР мы отправили автомобиль «Нива». Кроме этого, перед Новым годом провели акцию «Подарок от папы». Мы не стали надевать костюмы Дедов Морозов, а честно сказали детям, что их папа пока не может приехать, но этот подарок от него. Мы активно взаимодействуем с товарищами по «Боевому братству» из соседних городов Кумертау и Стерлитамак», ‒ сказал Юрий Волков.
За плечами члена правления «Боевого братства» Кумертау Муаеда Мамбетова участие в боевых действиях в Афганистане, Северном Кавказе, в Цхинвали, осетино-ингушском конфликте. Свой боевой опыт ветеран старается передать своим землякам в зоне СВО.
«Доставляем посылки военнослужащим не только из Кумертау, но и воинам из Аургазинского района, которые сейчас на передовой, также налажена работа с товарищами из Мелеуза. С августа мы начали плотно взаимодействовать с командирами частей, в которых находятся наши земляки. Мы с руководителем кумертауского отделения «Боевого братства» Сергеем Хлынцевым, председателем отделения «Морского собрания» в Кумертау Амиром Биктимировым сопровождали гуманитарный караван, передали бойцам посылки. Со многими из них я знаком лично, в разговоре с ними стараюсь поделиться своим опытом. Например, как обнаруживать растяжки, вести себя во время прилётов. Мужчины служат достойно, никто не жалуется. Все они понимают, когда и для чего Родина призывает их вернуться в строй. Страна всегда может рассчитывать на «Боевое братство», мы свою Отчизну не подведём», ‒ подытожил Муаед Мамбетов.
В мае прошлого года Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с ветеранами боевых действий, членами БРО Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» отметил, что их опыт важен и нужен, сообщало информагентство «Башинформ».
«У вас богатый жизненный опыт, вы все являетесь большими патриотами нашей страны, к вашему мнению прислушиваются, вы ещё все можете послужить нашему государству, среди вас очень много достойных людей», ‒ сказал руководитель республики.
Добавим, в декабре 2022 года БРО «Боевое братстве» в рейтинге эффективности деятельности заняло 14-е место среди 87 региональных отделений страны. Об этом стало известно в Москве, где отметили 25-летие Всероссийской организации «Боевое братство».