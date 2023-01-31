«Боевое братство» Башкирии: Мы всегда рядом с нашими воинами в зоне СВО

Башкирия продолжает обеспечивать своих воинов, участвующих в специальной военной операции. Гуманитарная помощь военнослужащим оказывается по поручению Главы РБ Радия Хабирова. Военнослужащим батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, а также мобилизованным гуманитарная миссия приезжает два раза в месяц, работа выполняется на систематической основе. Груз, доставляемый в зону СВО, собирается на территории единого логистического центра. Посылки на склады привозят предприятия, предприниматели, общественные организации и жители республики.

Среди участников СВО немало тех, кто и раньше решал боевые задачи, поставленные страной – в Афганистане, Северном Кавказе, Сирии и других территориях, где требовалась защита интересов России. Они получают с гуманитарным конвоем из Башкирии всё необходимое. Немаловажной для них стала поддержка боевых товарищей, которые тоже прошли в своё время пламя горячих точек, а сейчас продолжают нести вахту на ниве ветеранского движения в республике. Многие из них состоят в рядах Башкирского отделения Всероссийской организации «Боевое братство».

По словам руководителя регионального отделения Альберта Шагимуратова, «Боевое братство» всегда оказывало шефскую помощь военнослужащим, находящимся в зонах вооруженных конфликтов, помогало тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации или пострадали в результате военных действий. Но в условиях СВО данная работа приобрела особое значение.

«Когда бойцы башкирских батальонов и мобилизованные приступили к выполнению боевых задач, мы с товарищами из местных отделений «Боевого братства» приступили к решению организационных вопросов по отправке гуманитарной помощи в зону СВО. Находясь в составе рабочей группы при Госсобрании Башкирии по вопросам оказания социальной поддержки гражданам, принимающим участие в СВО, все актуальные вопросы, поднимающиеся на уровне республики, мы обсуждаем внутри организации», – сказал Альберт Шагимуратов информагентству «Башинформ».

Первое время «Боевое братство», так же как и другие ветеранские организации, направляло своим землякам обувь, тёплую одежду, термобелье, спальные мешки, туристические коврики, продукты и личные посылки, а также шанцевый инструмент, бензопилы, генераторы. Позже с посылками воины начали получать из родных городов и районов квадрокоптеры, тепловизоры, миноискатели и другое спецоборудование. Все это в зону СВО уходит по заявкам военнослужащих. Об этом рассказал заместитель руководителя Зилаирского отделения «Боевого братства» Венер Якупов.

«Постоянно поддерживаем связь с ребятами не только башкирских добровольческих батальонов, но и с подразделениями, куда были распределены наши мобилизованные. По мере возможности, каждый раз созваниваемся. Ребята практически ничего не просят, наоборот, мы сами у них спрашиваем, чем им помочь, что привезти в очередной раз», – говорит Венер Якупов.