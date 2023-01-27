Глава района Башкирии показал «комнату отдыха» бойцов СВО

Глава Бижбулякского района Башкирии Артур Зарипов в своих соцсетях разместил видеоролик с демонстрацией блиндажа для отдыха бойцов СВО, которые находятся на передовой. Запись транслировалась в ходе прямого включения из ЦУР республики в передачу «Салям» на канале БСТ.

«Сразу скажу, что, наверное, не у всех такие условия проживания. Да бойцы и сами говорят, что это один из самых лучших их блиндажей. Восхищает другое, как наши бойцы даже в таких непростых условиях стараются создать тепло и домашний уют. Здесь есть все самое необходимое: свет, печка, можно посмотреть в свободное время телевизор. Еще раз убеждаюсь, что у наших деревенских ребят золотые руки, и они нигде не пропадут!» — написал в своих соцсетях Артур Зарипов.

Как добавил руководитель муниципалитета, здесь провел ночь и он сам. Ранее, напомним, «Башинформ» сообщал, что участники добровольческих батальонов Башкирии каждые полгода будут получать по 200 тысяч рублей.