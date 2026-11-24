Сегодня, 24 ноября, капитан уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин отмечает день рождения. Ему исполнился 41 год, сообщает пресс-служба ХК.
«Поздравляем нашего капитана и желаем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов вместе с командой», – говорится в поздравительном тексте.
Григорий Панин родился 24 ноября 1985 года в Караганде в семье хоккеиста и тренера Валерия Панина. Впервые встал на коньки в 7 лет, но по-настоящему заинтересовался хоккеем, когда ему исполнилось 15 лет.
Выступает в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. Защитник играл за «Ак Барс» и ЦСКА, а с 2017 года представляет «Салават Юлаев». Хоккеист – двукратный обладатель Кубка Гагарина. Всего за свою карьеру он забросил 45 шайб и совершил 141 передачу. В октябре текущего года сыграл свой тысячный матч.
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