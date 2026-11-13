Капитан «Салавата Юлаева» Панин перенёс операцию после травмы

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин перенёс операцию. 40-летний хоккеист получил травму руки в матче с «Ладой».

«Кто волновался — со мной все в порядке! Операция прошла успешно, теперь восстановление и в бой», — написал Панин на своей странице в соцсетях.

Ранее «Салават Юлаев» третий раз в сезоне уступил «Ак Барсу».