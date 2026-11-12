«Салават Юлаев» третий раз в сезоне уступил «Ак Барсу»

Ошибок было много и со стороны нападающих. Во втором отрезке, начиная атаку, Артем Набиев потерял шайбу прямо на синей линии. Казанцы перехватили снаряд и вновь убежали в контратаку. Экс-игрок «Салавата» Александр Хмелевский довел счет до разгромного — 4:0. После этого Виктор Козлов принял решение заменить голкипера — место Бочарова занял Семен Вязовой.

Основной вратарь «юлаевцев» сыграл увереннее — оставил сухими свои ворота. Лишь в концовке матча уфимцы смогли порадовать болельщиков голом: за две минуты до конца игры защитник Ефим Гуркин с передачи Артура Фаизова забросил красивую шайбу – 1:4.

«Салават Юлаев» набрал 26 очков в 26 играх и находится на 5-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимцы сыграют против «Адмирала» на домашнем льду.