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21:46 (UTC+5), 12 Ноября 2026

«Салават Юлаев» третий раз в сезоне уступил «Ак Барсу»

«Салават Юлаев» третий раз в сезоне уступил «Ак Барсу». Игра на домашнем льду закончилась со счетом 1:4.

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

«Салават Юлаев» выпустил на лед запасного вратаря Ивана Бочарова. В первых двух периодах «барсы» забросили в его ворота четыре безответные шайбы.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 14

«Юлаевцы» с первых минут активно атаковали. К открытию счета были ближе игроки третьего звена. Но одна ошибка их лишила преимущества. Один из уфимских хоккеистов отправился на скамейку, а трое других оказались в одной зоне. В это время соперник вышел в контратаку и распечатал ворота Бочарова.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 14

Ошибок было много и со стороны нападающих. Во втором отрезке, начиная атаку, Артем Набиев потерял шайбу прямо на синей линии. Казанцы перехватили снаряд и вновь убежали в контратаку. Экс-игрок «Салавата» Александр Хмелевский довел счет до разгромного — 4:0. После этого Виктор Козлов принял решение заменить голкипера — место Бочарова занял Семен Вязовой.

Основной вратарь «юлаевцев» сыграл увереннее — оставил сухими свои ворота. Лишь в концовке матча уфимцы смогли порадовать болельщиков голом: за две минуты до конца игры защитник Ефим Гуркин с передачи Артура Фаизова забросил красивую шайбу – 1:4. 

 «Салават Юлаев» набрал 26 очков в 26 играх и находится на 5-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимцы сыграют против «Адмирала» на домашнем льду.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 26
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Добавить в предпочтительные источники Google
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