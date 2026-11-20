Башкирская боксерша Азалия Аминева проведет свой пятый профессиональный бой в Уфе. Спортсменка встретится на ринге с экс-чемпионкой мира из ЮАР Нозифо Белл. Азалия в интервью «Башинформу» рассказала, что к предстоящему поединку готовится в родном городе — Октябрьском.

По словам Аминевой, этот год для нее был насыщенным на соревнования. Боксерша в апреле на профессиональном турнире в Уфе победила спортсменку из Нигерии и завоевала титул WBA Asia. В сентябре в Болгарии Аминева стала чемпионкой Европы, а в октябре в четвёртый раз поднялась на высшую ступень пьедестала на чемпионате России.

«Мы изучили соперницу, задачи поставлены — на протяжении всего боя активно боксировать, работать на высоком темпе. Ни в коем случае расслабляться не стоит. Это очень важный поединок, потому что предстоит защита пояса. Соперница опытная, Белл— обладательница интерконтинентального титула WBF в первом полусреднем весе», — рассказала Азалия.

На сегодня в активе Азалии Аминевой четыре профессиональных боя, в которых она одержала уверенные победы.

Напомним, вечер бокса пройдет во Дворце борьбы Уфы 27 ноября. В основном карде пройдут три поединка с участием спортсменов Башкирии. Помимо Азалии Аминевой, на ринг выйдет белоречанин Бекхан Исраилов, ему предстоит боксировать с Мухаммадом Турсуновым из Узбекистана, Данис Габдрафиков встретится с австралийцем Брэдом Морганом. Главным событием вечера станет бой известного уфимского боксера Артура Субханкулова и кубинца Энди Круса Гомеса за титул чемпиона мира IBF в лёгком весе.