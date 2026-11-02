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10:59 (UTC+5), 02 Ноября 2026

В Уфе боксер Артур Субханкулов проведет бой за титул чемпиона мира

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

В Башкирии 27 ноября впервые состоится бой за титул чемпиона мира по боксу по версии IBF. Титул оспорит уфимский боксер Артур Субханкулов (12-0, КО 6) с олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира Энди Крусом (7-1, КО 4).

В интервью «Башинформу» Субханкулов рассказал, что подготовка к поединку проходит в родном зале в Уфе.

«Тренируюсь в обычном режиме, все превосходно. Приглашаем всех любителей бокса и единоборств поболеть за меня и за сильнейших боксёров Башкортостана», — сказал Артур Субханкулов.

Напомним, в апреле в Уфе Артур Субханкулов досрочно победил Баходура Усмонова в поединке за статус обязательного претендента на пояс IBF. Позднее во Всемирной боксёрской федерации обязали Рэймонда Мураталью встретиться с Субханкуловым, но американец отказался от титула IBF и сменил весовую категорию. После чего в IBF назначили Энди Круса в качестве соперника Субханкулова по бою за вакантный пояс. Сторонам удалось договориться до торгов, и предложение о проведении поединка в Уфе устроило всех участников процесса.

Артур Субханкулов занимает вторую строчку в рейтинге IBF в лёгком весе, а Крус — третью. Все свои поединки по профессионалам кубинец провёл в США. Крус в январе 2026 года уже боксировал за пояс IBF, когда большинством решений уступил Мураталье. То поражение кубинец «закрыл» досрочной победой над Абрахамом Монтойей. Субханкулов и Крус встречались на международном турнире в Чехии в 2019 году, тогда кубинец одержал победу раздельным решением судей.

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