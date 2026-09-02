IBF обязала чемпиона мира Мураталлу выйти против уфимца Артура Субханкулова

Известный боксер Артур Субханкулов получил письмо от Международной федерации бокса (IBF) с сообщением о предстоящем поединке за титул чемпиона мира. Об этом башкирский атлет сообщил в соцсетях.
«Грядет что-то интересное», — подписал фотографию письма IBF Субханкулов.
В разговоре с корреспондентом «Башинформа» боксер рассказал, что IBF перевела его в статус обязательного претендента на титул чемпиона мира.
«Международная боксерская федерация обязала действующего чемпиона мира Реймонда Мураталлу до 24 октября договориться о бое со мной как с обязательным претендентом. Теперь мы ждем ответ до 24 октября: либо он принимает вызов, либо он должен оставить титул, если отказывается защищать чемпионство против меня. В любом случае следующий бой будет за статус чемпиона мира», — поделился Субханкулов.
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