IBF обязала чемпиона мира Мураталлу выйти против уфимца Артура Субханкулова

Известный боксер Артур Субханкулов получил письмо от Международной федерации бокса (IBF) с сообщением о предстоящем поединке за титул чемпиона мира. Об этом башкирский атлет сообщил в соцсетях.

«Грядет что-то интересное», — подписал фотографию письма IBF Субханкулов.

В разговоре с корреспондентом «Башинформа» боксер рассказал, что IBF перевела его в статус обязательного претендента на титул чемпиона мира.

«Международная боксерская федерация обязала действующего чемпиона мира Реймонда Мураталлу до 24 октября договориться о бое со мной как с обязательным претендентом. Теперь мы ждем ответ до 24 октября: либо он принимает вызов, либо он должен оставить титул, если отказывается защищать чемпионство против меня. В любом случае следующий бой будет за статус чемпиона мира», — поделился Субханкулов.