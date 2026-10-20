— Какую задачу ставите себе на следующий год?

— Для себя я бы поставил задачу как минимум войти в топ-10 — наверное, за 2027 год. Хотя планку надо ставить ещё выше.

— Это реально решить за один бой?

— Думаю, можно, если попросить соперника посерьёзнее. Но это зависит не от меня: промоутер должен договориться, например, с восьмой строчкой рейтинга — и тогда я встану на его место, если выиграю.

— У вас зрелищный стиль: идёте вперёд как танк с первых секунд. Ощущение такое, всегда готовы рваться в рубку?

— Стараюсь, конечно, боксировать грамотно: каждый удар всё равно аккумулируется, надо максимально сохранить здоровье и грамотно перебоксировать — в последнем бою с Согояном так и получилось.

— В этом плане кто из боксеров является для вас примером?

— Примерно в той же манере боксирует Артур Субханкулов. Он номер один в моём весе в России, я второй по порталу BoxRec. Мы с ним спарринговались в 2015 году. Я только переходил в мужскую категорию: мне было 18, ему 23. Он готовился к чемпионату России, где в итоге стал вторым. Как бы я ни старался огрызаться, сколько бы пыла ни было у восемнадцатилетнего парня, голодного до побед, — он прошёлся по мне основательно. Он сейчас в сумасшедшей физической форме. Это дисциплина, труд, правильный, здоровый образ жизни — и в таком возрасте. Это круто, конечно. Большой пример для меня. Так что я хочу быть таким же — из года в год сохранять оптимальную форму и достигать своей лучшей версии.

— Вильдан, кому вы больше всего благодарны за свои победы?

— Тренеру Сергею Владимировичу Собинову. Он со мной все 16 лет моей спортивной карьеры. Я пришёл к нему на первую тренировку 6 сентября 2010 года — дату запомнил на всю жизнь.

С теплотой вспоминаю, как родители вкладывались в меня. Их жизнь была непростой. Мама работала наждачником, отец — обрубщиком. Очень тяжелая работа. Несмотря на трудности, они никогда не жаловались. Отдавали последнее, чтобы помочь мне. Они сделали меня тем, кем я стал. Я готов идти дальше и представлять свою страну на международной арене бокса.