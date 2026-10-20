В послужном списке Минасова много побед и оглушительных успехов: в его активе 16 побед в 17 поединках (10 из которых завершены нокаутом), чемпионский титул Азии и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). В «Башинформ» Вильдан пришел после триумфа на очередном турнире RCC Boxing Promotions. За восемь месяцев он победил в трех боях и вошел в топ-15 боксеров мира по версии WBA.
Когда я увидел Вильдана воочию, испытал настоящий шок: вместо человека с горой мускулов увидел обычного парня из башкирской глубинки, среднего роста, крепкого телосложения. Глядя на него, ни за что невозможно догадаться, что он — титулованный боксер, который крушит все и всех на ринге. Спокойный, сдержанный, рассудительный, по глазам и легкой улыбке можно прочесть, что это позитивный и добрый человек. Но сколько уверенности и решительности должно быть, чтобы достичь таких высот?
Боксер рассказал о пяти переломных моментах своей жизни, которые он просто «перебоксировал» благодаря своему трудолюбию и упорству. Какие победы одерживал Вильдан до выхода на ринг? Почему на пике своей формы решил взять перерыв? Об этом читайте в материале «Башинформа».
В бокс Вильдан Минасов пришел довольно поздно — в 13 лет, поэтому ему с первой тренировки нужно было догонять своих сверстников. В первый раз на ринг он вышел спустя четыре месяца тренировок, тогда прежде всего нужно было преодолеть себя.
«В зале меня, немного стеснительного, худощавого мальчишку, приняли без особых ожиданий. На первом занятии тренер отправил бегать во двор. А я с детства любил бегать, в родной деревне Курама постоянно бегом поднимался в гору, мечтал стать профессиональным футболистом и выступать на больших стадионах. Тогда и подумать не мог, что спустя годы этот бег поможет мне в боксе.
Позже мы с семьей переехали в соседний город Миасс, где по совету старшего брата я начал ходить в зал к тренеру по боксу Сергею Собинову. Уже в то время он был известным специалистом, воспитал чемпиона Европы среди профессионалов Дениса Шафикова, интерконтинентального чемпиона мира Марата Хузеева и других именитых спортсменов. Мне тогда было почти 14, а к этому возрасту мои сверстники провели более 50 боев и успели победить на соревнованиях региона.
Спустя четыре месяца мы поехали в другой город на турнир. Понятно, что Сергей Владимирович на меня никаких ставок не делал. Однокомандники говорили, что тяжело будет боксировать против такого опытного соперника, мол, у него больше 50 боев. А мои родители зря, что ли, искали деньги для моих тренировок? Вышел и стал боксировать на равных, выстоял до конца поединка, но проиграл по очкам. Самое главное, покидая ринг, услышал одобрительные слова от тренера «Молодец» и в ту же секунду забыл о поражении. Зато в следующем месяце на другом турнире выиграл два боя и завоевал первый кубок», — вспоминает Вильдан.
99 процентов труда, 1 процент таланта. У Вильдана нет природного дара: идеальной координации, скорости и других качеств, необходимых боксеру. Но он все берет трудом и упорством.
«Не всем дано быть техничными и красиво боксировать, как многие это делают в любительском боксе. Сейчас смотрю записи первых боев и не узнаю себя, — говорит боксер. — Я прекрасно понимал, что у меня своеобразная и корявая техника. Тренер помогал мне это исправить, индивидуально работал со мной.
Я стал чемпионом России среди студентов, призером окружных соревнований, выполнил норматив мастера спорта России. В любительском боксе — три раунда по три минуты, за этот отрезок столько всего надо успеть сделать, и ты просто не успеваешь. Я первый раунд обычно проигрываю, включаюсь только к середине второго, третий выигрываю. А в профессионалах — четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать раундов, где я за счёт выносливости доминирую. Поэтому для меня удобнее всего работать на длинную дистанцию».
Вильдан с 2018 года выступает на профессиональном ринге и провел 17 боев. После трех поединков в 2020 году Минасов потерпел первое и единственное поражение в карьере — уступил раздельным решением судей таджикскому боксеру Баходуру Усмонову.
На каждый бой Вильдан Минасов выходит под башкирскую песню и с флагом республики, но именно на поединок с Усмоновым Вильдан не смог выйти под свою музыку. В тот вечер судьи присудили победу его сопернику.
«Башкирская музыка всегда помогала мне выходить увереннее. Так совпало, что на бой с Баходуром я вышел под мелодию, которую поставили организаторы. А у меня спокойная музыка, которая вдохновляет, воодушевляет. И в песне очень сильные слова: „Не забывай свои корни, гордо иди вперед“, — рассказывает Вильдан. — Конечно же, я хотел бы взять реванш у Баходура. Но пока непонятно, он тяжело проиграл Артуру Субханкулову, пять раз оказался на полу. Я сейчас набираю обратно форму, ещё какой-нибудь бой, и можно будет выходить против него. Сейчас ждем решения промоутеров, как они скажут, так и будет».
Вильдан Минасов быстро забыл о поражении и продолжил выступать. За короткий период одолел двух экс-чемпионов мира Рене Альварадо и Мозеса Паулюса, до них одолел еще бронзового призера Олимпийских игр Отгондалая Доржнямбуугийна. Но в карьере Вильдана произошел небольшой кризис — он неожиданно повесил перчатки на гвоздь. Для многих этот шаг стал ошеломляющим. Сам боксер думал, что со спортом уже покончено.
«На самом деле, я размышлял, что бокс мне уже не интересен. Всё так накопилось, моя карьера казалась нестабильной, даже несерьёзной, к тому же были тяжелые травмы. В сентябре 2024 года я начал работать на заводе в Екатеринбурге, мне приходилось жить на два города. В итоге за время паузы я понял, что всё это — ерунда. Нестабильность может быть везде. Выполнять одно и то же на работе — день сурка. А в спорте я иду к определенному дню, у меня есть цели, есть соперники, есть дата.
Я уже 16 лет в этом виде спорта, перерыв мне дал понять, что ничего ближе, кроме бокса, у меня нет. Здесь еще много чему надо учиться, познавать, потому что век такой, надо всесторонне развиваться даже в самом боксе. В ноябре прошлого года я поговорил с близкими людьми и принял окончательное решение вернуться в спорт. У меня есть спортивный интерес — от боя к бою становиться лучше и постараться достичь той цели, к которой я долго шёл. Похоронить свой потенциал, конечно, было бы глупо», — вспоминает боксер.
Боксерский мир вновь увидел оглушительный удар башкирского боксера — Вильдан Минасов после возвращения нокаутировал сразу двух соперников. А в титульном бою отбоксировал все 10 раундов с владикавказским боксером Тиграном Согояном и победил единогласным решением судей. Это стало самой яркой победой Минасова, которая позволила ему войти в топ-15 боксеров мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
«Перед возвращением я долго общался с близкими. Ведь когда-то мама мне говорила, что стану чемпионом мира. Родителей не хотелось подводить, отец сейчас служит в зоне СВО. Меня поддерживает моя жена, 8-месячная дочка Асель вдохновляет. К моему первому поединку после перерыва супруга была беременна. А начальные раунды были очень тяжелыми, только потом удалось переломить ход боя и нокаутировать соперника. „Когда по тебе попадали, наша дочка пиналась внутри“, — рассказала мне позже Алия. Для меня это главная мотивация. Ради них я выступаю на соревнованиях, нужно успевать и работать, и тренироваться. Кстати, теперь нашел работу с гибким графиком, поэтому на второй день после титульного боя я вышел работать, нужно кормить семью», — улыбается боксер.
— Какую задачу ставите себе на следующий год?
— Для себя я бы поставил задачу как минимум войти в топ-10 — наверное, за 2027 год. Хотя планку надо ставить ещё выше.
— Это реально решить за один бой?
— Думаю, можно, если попросить соперника посерьёзнее. Но это зависит не от меня: промоутер должен договориться, например, с восьмой строчкой рейтинга — и тогда я встану на его место, если выиграю.
— У вас зрелищный стиль: идёте вперёд как танк с первых секунд. Ощущение такое, всегда готовы рваться в рубку?
— Стараюсь, конечно, боксировать грамотно: каждый удар всё равно аккумулируется, надо максимально сохранить здоровье и грамотно перебоксировать — в последнем бою с Согояном так и получилось.
— В этом плане кто из боксеров является для вас примером?
— Примерно в той же манере боксирует Артур Субханкулов. Он номер один в моём весе в России, я второй по порталу BoxRec. Мы с ним спарринговались в 2015 году. Я только переходил в мужскую категорию: мне было 18, ему 23. Он готовился к чемпионату России, где в итоге стал вторым. Как бы я ни старался огрызаться, сколько бы пыла ни было у восемнадцатилетнего парня, голодного до побед, — он прошёлся по мне основательно. Он сейчас в сумасшедшей физической форме. Это дисциплина, труд, правильный, здоровый образ жизни — и в таком возрасте. Это круто, конечно. Большой пример для меня. Так что я хочу быть таким же — из года в год сохранять оптимальную форму и достигать своей лучшей версии.
— Вильдан, кому вы больше всего благодарны за свои победы?
— Тренеру Сергею Владимировичу Собинову. Он со мной все 16 лет моей спортивной карьеры. Я пришёл к нему на первую тренировку 6 сентября 2010 года — дату запомнил на всю жизнь.
С теплотой вспоминаю, как родители вкладывались в меня. Их жизнь была непростой. Мама работала наждачником, отец — обрубщиком. Очень тяжелая работа. Несмотря на трудности, они никогда не жаловались. Отдавали последнее, чтобы помочь мне. Они сделали меня тем, кем я стал. Я готов идти дальше и представлять свою страну на международной арене бокса.
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