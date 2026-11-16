В аэропорту Уфы накануне ночью родные и близкие, друзья и болельщики, а также представители минспорта РБ и СМИ встретили чемпионку юношеских Олимпийских игр по спортивной гимнастике Полину Дмитриеву и её тренера Елену Кайгулову.

После долгого перелёта спортсменка поделилась своими эмоциями и впечатлениями.

«Устала, добирались мы долго: сначала из Сенегала до Стамбула, из Стамбула до Москвы. В Москве мы поехали на базу отдыха „Озеро Круглое“, разобрали вещи, перебрали, взяли, что нам надо — и уже отсюда сюда прилетели», — сказала Полина.

О своих ощущениях во время соревнований она рассказала следующее: «После бревна я понимала, что буду первой. Но не подавала виду и работала до конца».

Спортсменка также призналась, что сейчас больше всего хочет «мамину еду и поспать в своей кровати».