В аэропорту Уфы накануне ночью родные и близкие, друзья и болельщики, а также представители минспорта РБ и СМИ встретили чемпионку юношеских Олимпийских игр по спортивной гимнастике Полину Дмитриеву и её тренера Елену Кайгулову.
После долгого перелёта спортсменка поделилась своими эмоциями и впечатлениями.
«Устала, добирались мы долго: сначала из Сенегала до Стамбула, из Стамбула до Москвы. В Москве мы поехали на базу отдыха „Озеро Круглое“, разобрали вещи, перебрали, взяли, что нам надо — и уже отсюда сюда прилетели», — сказала Полина.
О своих ощущениях во время соревнований она рассказала следующее: «После бревна я понимала, что буду первой. Но не подавала виду и работала до конца».
Спортсменка также призналась, что сейчас больше всего хочет «мамину еду и поспать в своей кровати».
Заместитель министра спорта Республики Башкортостан Артём Новиков отметил значимость победы для региона.
«Выступление всей сборной было действительно триумфальным. Особенно важно то, что после долгого локдауна наши национальные сборные команды снова вышли на международную арену. И вот с флагом нашей страны в Дакаре прозвучал гимн благодаря Полине из Стерлитамака, — сказал он. — Сейчас самое главное — грамотно скоординироваться с тренерским составом, Федерацией гимнастики России, Олимпийским комитетом России и министерством спорта РФ. Мы готовимся к Олимпиаде в Лос-Анджелесе, впереди большой путь. Я уверен, при поддержке министерства спорта республики и Главы региона мы сможем встретить Полину с Олимпиады 2028 года такой же дружной компанией и с такими же положительными эмоциями!»
Ранее Башинформ сообщал, что Полина Дмитриева была единственной представительницей России в многоборье. За медали боролись более 70 спортсменок из разных стран. Главными претендентами считались китаянки, победившие в отборочном туре. В финале 14-летней Полине не было равных в упражнениях на брусьях, также она стала второй на бревне, а в вольных упражнениях оторвалась на 13 баллов от китаянки Чжун Ци, которая после ее выступления провалила заключительный этап. В сумме четырех упражнений Полина набрала 54,665 балла и стала победительницей.
После финала ее близкие и наставник дали интервью информагентству.
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