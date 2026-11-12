Глава Башкирии поздравил Полину Дмитриеву с золотом юношеской Олимпиады

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях поздравил гимнастку из Стерлитамака Полину Дмитриеву с победой на юношеских Олимпийских играх. Глава региона поделился видеозаписью выступления башкирской спортсменки.

«Позавчера в личном многоборье гимнастка из Стерлитамака завоевала золото — это исторический результат для республики и страны. А вчера вместе с партнером по сборной Даниилом Смирновым она выступила в новом олимпийском формате — миксте. Поздравляю Полину, её родителей и, конечно, тренера Елену Кайгулову с такой важной для нас победой. Отдельная благодарность — заслуженному тренеру СССР и России Валентине Александровне Родионенко за поддержку и вклад в развитие нашей гимнастики», — отметил Радий Хабиров.

Глава региона выразил уверенность, что успехи Полины Дмитриевой вдохновят еще больше ребят на занятия спортом. По его словам, в республике сформировалась сильная школа спортивной гимнастики.

Также Радий Хабиров добавил, что он в Москве примет участие в заседании Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Полина Дмитриева была единственной представительницей России в многоборье. За медали боролись более 70 спортсменок из разных стран. Главными претендентами считались китаянки, победившие в отборочном туре. В финале 14-летней Полине не было равных в упражнениях на брусьях, также она стала второй на бревне, а в вольных упражнениях оторвалась на 13 баллов от китаянки Чжун Ци, которая после ее выступления провалила заключительный этап. В сумме четырех упражнений Полина набрала 54,665 балла и стала победительницей. После финала ее близкие и наставник дали интервью информагентству.