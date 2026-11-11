Башкирская гимнастка стала олимпийской чемпионкой среди юниоров

Гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр. В Дакаре (Сенегал) завершились финальные соревнования по спортивной гимнастике.
Полина была единственной представительницей России в многоборье среди юниорок. В отборочном туре ее обошли две спортсменки из Китая, башкирская гимнастка стала третьей. Но в финале Полина Дмитриева нашла в себе силы и исполнила феноменальные комбинации. 14-летней Полине не было равных в упражнениях на брусьях, также она стала второй на бревне, а в вольных упражнениях оторвалась на 13 баллов от китаянки Чжун Ци, которая после ее выступления провалила заключительный этап. «Серебро» получила Луана Плиссон из Франции, «бронза» досталась Чжун Ци.
Еще недавно после триумфа на первенстве Европы юная гимнастка в интервью «Башинформу» сказала, что мечтает стать олимпийской чемпионкой. Эта мечта не заставила себя долго ждать. В руках у спортсменки заветная медаль — Полина не смогла сдержать слез после того, как узнала итоговые баллы.
Именно благодаря своему упорству и годам изнурительных тренировок Полина достигла своей цели, говорит мама чемпионки Антонина Дмитриева.
«Полина очень упорная, у нее крепкий характер, — сказала Антонина Дмитриева в разговоре с корреспондентом «Башинформа». — Дочь с четырех лет, уже более 10 лет тренируется. И я не помню, чтобы она пропускала занятия, даже если болела или была температура. Это еще один критерий успеха в гимнастике. Нам и с тренером (Еленой Кайгуловой — прим. ред.) повезло. Дочь всё больше времени проводит с ней. Они друг друга понимают с полуслова. Полина стремилась, долго ждала этой победы. Повезло, что именно в этом году допустили наших спортсменов к юношеским Олимпийским играм».
«Полина — боец!» — так впечатлениями поделился директор Стерлитамакской спортивной школы олимпийского резерва Владимир Петров.
«Конкуренция была очень сильная. Мы видели, что в отборочном туре Полину обошли сразу две спортсменки из Китая, за ней уже с небольшим отставанием шли японки. Их очень много было на турнире. Нашей маленькой Полине было нелегко с психологической точки зрения. К тому же, нужно было адаптироваться к местному климату. В опорном прыжке она пошла на упрощённую комбинацию и всё равно набрала те же баллы, что в квалификации, а остальные упражнения выполнила уверенно. В итоге сработали подход тренера и мастерство самой Полины. Хочу отметить, что семья поддерживала её всегда. Семья, учебное заведение и спортшкола — этот круг дал результат. Мы очень рады, Стерлитамак гордится своей чемпионкой!» — сказал Владимир Петров.
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