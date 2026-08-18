В Уфе встретили победительницу первенства Европы по спортивной гимнастике

Триумф на первенстве Европы и международное признание... В свои 14 лет гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева уже добилась многого. Она потрясла весь спортивный мир своим блестящим выступлением на первенстве Европы по спортивной гимнастике в Хорватии. За два дня Полина Дмитриева завоевала сразу пять наград: четыре золотые и одну серебряную медали. Сегодня после прилета в уфимский аэропорт юная чемпионка не смогла сдержать слез и призналась: «Я только осознала, какую победу принесла для республики».
Ранее результаты Полины Дмитриевой на соревнованиях прокомментировал Глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона на оперативном совещании правительства в ЦУРе поздравил юную спортсменку и ее наставницу Елену Кайгулову с победой и отметил, что Полина — будущая участница Олимпийских игр.
«Наша Полина Дмитриева завоевала 4 золотых и 1 серебряную медаль на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии. Поздравляю её и её наставницу, старшего тренера сборной Башкортостана и тренера сборной России Елену Кайгулову. От этих соревнований — два шага до Олимпиады. Они являются отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые квоты на Олимпийские игры — 2028. Так что за Полину мы еще поболеем! Удачи!» — отметил Радий Хабиров.
О своем пути к этому оглушительному успеху Полина Дмитриева и её наставница Елена Кайгулова рассказали «Башинформу».
«Я знала, что меня встречают в аэропорту, но не предполагала, что столько людей приедут. Конечно же, меня первой поздравила мама, спасибо за поддержку близким», — поделилась Полина.
Юная гимнастка также рассказала о напряженной борьбе на соревнованиях.
«Я шла буквально вровень с другими спортсменками, выполняла все указания тренеров. Сама не ожидала, и вот уже на пьедестале. Все было как во сне. Сейчас только осознала, какую победу принесла для республики», — рассказала спортсменка.
Полина пришла в гимнастику, когда ей было четыре года. По словам ее наставницы Елены Кайгуловой, она сразу увидела в своей воспитаннице задатки будущего чемпиона.
«Осенью будет 10 лет, как она пришла в гимнастику. Ее талант мы сразу увидели. Но для больших побед нужны не только способности, но и трудолюбие. Кто работает, не пропускает тренировки, тот и дальше движется. Весь секрет нашего успеха в том, что мы не ходим в отпуск. Мы работаем намного больше, чем нужно», — раскрыла секрет успеха стерлитамакской школы гимнастики Елена Кайгулова.
Самыми тяжелыми для юной спортсменки на первенстве Европы стали упражнения на брусьях. В финальный день соревнований Полина начала именно с них. Получив первое золото, она стала выступать еще увереннее. В тот же день Полина завоевала золотые медали на бревне (13,933 балла) и в вольных упражнениях (13,233 балла). Также она выиграла золотую медаль в командном многоборье в составе сборной России.
Директор стерлитамакской спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Владимир Петров отметил, что на первенство континента Полина поехала в статусе абсолютной чемпионки России, поэтому все ждали от нее блестящего выступления.
«Мы надеялись на это, потому что она была уже пятикратной чемпионкой России. Были трудности с визой, я думаю, что пытались помешать нашим гимнасткам. Но всё разрешилось удачно, Полина завоевала пять медалей, пусть одна серебряная. Это большой подарок от нее к 260-летию Стерлитамака. И еще ценнее для нас то, что теперь она в числе кандидатов в сборную России для участия в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году», — сказал Владимир Петров.
Триумфальную победу Полины Дмитриевой на первенстве Европы высоко оценили многие именитые спортсмены и тренеры. По словам заместителя директора уфимского Центра гимнастики Аурики Матвеевой, ранее таких результатов ни одна из башкирских гимнасток не добивалась.
«Для нашей республики это настоящий прорыв. Давно не было таких сильных гимнасток. Победа на первенстве Европы — это результат работы тренера, трудолюбия, характера и природных данных спортсменки. Елена Кайгулова — успешный тренер со множеством воспитанников, но такой результат у её подопечной впервые. Мы восхищены. А Полина — одна из лучших юниорок сборной России и имеет большие перспективы в большом спорте», — сказала Аурика Матвеева.
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