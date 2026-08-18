В Уфе встретили победительницу первенства Европы по спортивной гимнастике

Триумф на первенстве Европы и международное признание... В свои 14 лет гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева уже добилась многого. Она потрясла весь спортивный мир своим блестящим выступлением на первенстве Европы по спортивной гимнастике в Хорватии. За два дня Полина Дмитриева завоевала сразу пять наград: четыре золотые и одну серебряную медали. Сегодня после прилета в уфимский аэропорт юная чемпионка не смогла сдержать слез и призналась: «Я только осознала, какую победу принесла для республики».

Ранее результаты Полины Дмитриевой на соревнованиях прокомментировал Глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона на оперативном совещании правительства в ЦУРе поздравил юную спортсменку и ее наставницу Елену Кайгулову с победой и отметил, что Полина — будущая участница Олимпийских игр.

«Наша Полина Дмитриева завоевала 4 золотых и 1 серебряную медаль на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии. Поздравляю её и её наставницу, старшего тренера сборной Башкортостана и тренера сборной России Елену Кайгулову. От этих соревнований — два шага до Олимпиады. Они являются отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые квоты на Олимпийские игры — 2028. Так что за Полину мы еще поболеем! Удачи!» — отметил Радий Хабиров.