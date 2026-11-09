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09:25 (UTC+5), 09 Ноября 2026

Гимнастка из Башкирии поборется за главные медали юношеских Олимпийских игр

Юная гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева, которая пробилась в финал юношеских Олимпийских игр в Дакаре, готовится к очередному этапу соревнований. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства – министр спорта РБ Руслан Хабибов.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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Напомним, ранее стало известно, что спортсменка вышла в финал личного многоборья. 10 ноября Полина выйдет на старт, чтобы побороться за главные медали.

Конкуренция в турнире огромная: по регламенту FIG в соревнованиях участвуют до 36 гимнасток из разных стран. Соперницы Полины — одни из самых сильных юных спортсменок мира, и многие из них старше её, что в их случае является преимуществом. Среди них — действующая чемпионка Азии среди юниоров в многоборье Чжун Ци (Китай), чемпионка юниорского чемпионата мира-2025 в многоборье Юмэ Минамино (Япония), бронзовый призёр юниорского чемпионата Европы на брусьях Кларисса Ринальди (Италия), а также призёры юниорского ЧЕ Аниэла Тудор (Румыния) и Луан Плиссон (Франция).

11 ноября Полина вместе с Даниилом Смирновым выступит в финале смешанного командного турнира (микст). Это дебютный формат Игр: от страны выступает пара — юноша и девушка. В финал выходят 12 лучших пар по итогам квалификации.

Напомним, всего в составе российской делегации на юношеских Олимпийских играх в Дакаре 13 человек, которые выступают в 9 видах спорта. Соревнования по спортивной гимнастике продлятся до 11 ноября. 

Ранее на чемпионате Европы Полина Дмитриева завоевала четыре золотые и одну серебряную медали. 

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