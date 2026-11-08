Гимнастка из Башкирии отправилась на юношеские Олимпийские игры

Гимнастка из Башкирии Полина Дмитриева принимает участие в юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал). 14-летняя спортсменка вместе с Даниилом Смирновым из Санкт-Петербурга представят сборную России по спортивной гимнастике, сообщили в администрации города Стерлитамака.

Всего в составе российской делегации на юношеских Олимпийских играх в Дакаре 13 человек, которые выступают в 9 видах спорта. Соревнования по спортивной гимнастике продлятся до 11 ноября.

Ранее на чемпионате Европы Полина Дмитриева завоевала четыре золотые и одну серебряную медали.