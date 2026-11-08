Сборная России заменит команду Норвегии на молодежном чемпионате мира по хоккею. Международная федерация хоккея (ИИХФ) включила российских игроков в календарь МЧМ 2027 года. Об этом сообщили на официальном сайте федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

Отмечается, что сборная Норвегии будет понижена в Первый дивизион. Россия может сыграть в группе А с командами Канады, Швейцарии, Латвии и Финляндии.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред‑Дир.

Ранее Башинформ сообщал о допуске российских хоккеистов к международным соревнованиям. Ветеран отечественного хоккея, экс-игрок «Салавата Юлаева» Никита Щитов в интервью «Башинформу» назвал решение об отказе российским спортсменам в визах политизированным.