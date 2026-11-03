Щитов оценил шансы сборной России по хоккею вернуться на мировую арену

Ветеран отечественного хоккея, экс-игрок «Салавата Юлаева» Никита Щитов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным соревнованиям. В интервью «Башинформу» Щитов отметил, что решение CAS является лишь одним из шансов для сборной России в ближайшее время вернуться на мировую арену.

«Суд вынес абсолютно ожидаемое и правильное решение. Но это только пока один из шансов. Прямо сейчас вернуться на международную арену не получится. Ведь уже есть календарь, который был сделан без расчета нашей команды. Кроме того, Федерации других стран будут вставлять палки в колеса нашей команды. Это, конечно же, все связано не столько с их Федерацией, сколько с их правительством. Поэтому я думаю, что вся эта ситуация разрешится только тогда, когда весь конфликт урегулируется», — сказал Никита Щитов.

Тем не менее экс-игрок «Салавата Юлаева» выразил надежду, что российская команда сможет выступить на молодежном чемпионате мира.

«Ближайшим турниром, на который распространяется решение суда, станет молодёжный чемпионат мира. Многие хоккейные эксперты полагают, что наши ребята смогут выступить на этом турнире. Это будет здорово. Я думаю, наша команда будет находиться на лидерских позициях. Потому что у нас хоккей прогрессирует. Те же молодые хоккеисты „Салавата Юлаева“ Жаровский и Щербаков играют уже в Континентальной хоккейной лиге. Поэтому возвращение будет успешным. Осталось только дождаться, когда все это свершится», — отметил он.

Ранее Башинформ сообщал о допуске российских хоккеистов к международным соревнованиям.