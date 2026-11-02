Российских хоккеистов допустили к международным соревнованиям

Российские хоккейные команды вернутся на международную арену. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение российских хоккеистов от международных соревнований.

Решение CAS позволяет сборной России принять участие в чемпионате мира 2027 года в немецком Дюссельдорфе. Молодежная сборная России также может выступить на молодежном чемпионате мира-2027 в Эдмонтоне в декабре 2026 года.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения с атлетов из России. Также исполком МОК отменил свое решение от 28 марта 2023 года с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Также отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов.