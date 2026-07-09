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05:57 (UTC+5), 09 Июля 2026

МОК снял запрет на участие россиян в Олимпиаде

Фото: Валерий Шахов | «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения с атлетов из России. Об этом сообщил министр спорта страны Михаил Дегтярев.

Также исполком МОК отменил свое решение от 28 марта 2023 года с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Также отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов.

«На сегодняшний день более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном, 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Решение МОК значительно ускорит этот процесс. Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026 года, а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 году», — сообщил Дегтярев.

Между тем Международная федерация волейбола приняла решение снять ограничения с российских спортсменов. Как сообщили в пресс-службе организации, спортсменам и техническим должностным лицам во всех дисциплинах будет разрешено вернуться к участию в турнирах FIVB. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент их заморозки.

При этом вопрос об использовании национальной символики остается открытым. Международная и Европейская федерации волейбола вынесут решение после консультации с соответствующими международными спортивными организациями.

Ранее сообщалось, что конькобежцы Башкирии выйдут на международную арену под нейтральным флагом.

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