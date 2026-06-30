Конькобежцы Башкирии выйдут на международную арену под нейтральным флагом

Международный союз конькобежцев принял решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Как сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, спортсменам разрешено участие как в личных, так и в командных дисциплинах.
На международном уровне ISU курирует конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек. В Олимпийских играх 2026 года в Италии российские атлеты приняли участие в соревнованиях по всем этим видам спорта, но по разовому допуску. Теперь наши конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты смогут участвовать в чемпионатах мира, Европы и других турнирах под эгидой ISU.
«Практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться - лед тронулся во многих видах спорта. В десятках международных федераций наши взрослые спортсмены и юниоры могут выступать в составе сборной России — с флагом и гимном страны», — отметил министр спорта.
Ранее Башинформ писал, что борцы из Башкирии выступят на международных турнирах с флагом и гимном РФ.
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