Борцы из Башкирии выступят на международных турнирах с флагом и гимном РФ

Объединенная федерация борьбы с 15 мая 2026 года разрешила борцам из России участвовать в соревнованиях под национальным флагом и гимном. Информация об этом опубликована на официальном сайте федерации.

«UWW снимает ограничения в отношении борцов из Беларуси и России. Согласно обновленным правилам, на форме спортсменов и персонала могут быть нанесены инициалы стран «RUS» и «BLR», а национальные гимны Беларуси и России будут исполняться во время церемоний награждения, если борцы завоюют золотые медали или команда выиграет чемпионат», – говорится в сообщении.

Ранее «Башинформ» сообщил, что паралимпийцы Башкирии выступят за рубежом с флагом и гимном России.