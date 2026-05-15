Борцы из Башкирии выступят на международных турнирах с флагом и гимном РФ

Объединенная федерация борьбы с 15 мая 2026 года разрешила борцам из России участвовать в соревнованиях под национальным флагом и гимном. Информация об этом опубликована на официальном сайте федерации.
«UWW снимает ограничения в отношении борцов из Беларуси и России. Согласно обновленным правилам, на форме спортсменов и персонала могут быть нанесены инициалы стран «RUS» и «BLR», а национальные гимны Беларуси и России будут исполняться во время церемоний награждения, если борцы завоюют золотые медали или команда выиграет чемпионат», – говорится в сообщении.
Ранее «Башинформ» сообщил, что паралимпийцы Башкирии выступят за рубежом с флагом и гимном России.
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