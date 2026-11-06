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10:05 (UTC+5), 06 Ноября 2026

«Салават Юлаев» впервые после плей-офф сыграет против «Автомобилиста»

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

«Салават Юлаев» проведет первый матч с екатеринбургским «Автомобилистом» после плей-офф 2025/26. Напомним, в первом раунде прошлого Кубка Гагарина уфимская команда уверенно обыграла екатеринбуржцев.

Уфимская команда благодаря победе над тольяттинской «Ладой» в прошлой игре прервала трехматчевую серию поражений. С 23 очками «Салават» занимает шестое место в Восточной конференции. У екатеринбуржцев всего на один балл меньше, они замыкают кубковую восьмерку. При этом уфимцы из-за травм потеряли ведущих защитников. Под вопросом участие в предстоящей игре капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина, который из-за повреждения не смог завершить встречу с «Ладой». Также матч пропустит молодой нападающий Александр Жаровский.

Накануне уфимский клуб подписал сразу двух игроков.    

Матч пройдет сегодня в Уфе в 19.00 (6+).

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