Уфимского хоккеиста вызвали в молодежную сборную России

Хоккеист «Салавата Юлаева» Александр Жаровский вновь попал в состав молодежной сборной России. Он выступит на «Кубке Будущего».

Турнир «Кубок Будущего» пройдет с 5 по 8 ноября в Санкт-Петербурге. Жаровский в составе молодежной команды страны сыграет против сборных Беларуси и Казахстана, а также юниорской сборной России U18. Уфимский хоккеист пропустит домашние матчи «Салавата Юлаева».

Ранее сообщалось, что после получения допуска к международным соревнованиям сборная страны сможет принять участие в молодежном чемпионате мира в Канаде в декабре. Однако принимающая сторона отказала российским хоккеистам в визах. В МИД РФ решение Канады назвали политизированным.