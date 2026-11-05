Уфимского хоккеиста вызвали в молодежную сборную России

Хоккеист «Салавата Юлаева» Александр Жаровский вновь попал в состав молодежной сборной России. Он выступит на «Кубке Будущего».
Турнир «Кубок Будущего» пройдет с 5 по 8 ноября в Санкт-Петербурге. Жаровский в составе молодежной команды страны сыграет против сборных Беларуси и Казахстана, а также юниорской сборной России U18. Уфимский хоккеист пропустит домашние матчи «Салавата Юлаева».
Ранее сообщалось, что после получения допуска к международным соревнованиям сборная страны сможет принять участие в молодежном чемпионате мира в Канаде в декабре. Однако принимающая сторона отказала российским хоккеистам в визах. В МИД РФ решение Канады назвали политизированным.
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