ХК «Салават Юлаев» подписал еще одного защитника

Артём Земчёнок родился 24 июня 1991 в Москве. Рост – 183, вес – 85, хват правый. В сезоне-2025/26 Земчёнок выступал за «Ладу».
Игровая карьера: «Спартак» (2009-2013), «Адмирал» (2013-2018), СКА (2018-2020), «Металлург» (2020-2023), СКА (2023-2025), «Лада» (2025/26).
Завтра болельщиков ждет первая встреча с «Автомобилистом» после плей-офф.
Также сегодня защитник Руслан Педан заключил контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона.
Ранее мы сообщали, что «Салават Юлаев» одержал блестящую победу над тольяттинской «Ладой».
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