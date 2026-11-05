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21:07 (UTC+5), 05 Ноября 2026

ХК «Салават Юлаев» подписал еще одного защитника

Защитник Артём Земчёнок подписал контракт с уфимским клубом. Одностороннее соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

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архив ХК «Салават Юлаев» пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
Фото: архив ХК «Салават Юлаев» | пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Артём Земчёнок родился 24 июня 1991 в Москве. Рост – 183, вес – 85, хват правый. В сезоне-2025/26 Земчёнок выступал за «Ладу». 

Игровая карьера: «Спартак» (2009-2013), «Адмирал» (2013-2018), СКА (2018-2020), «Металлург» (2020-2023), СКА (2023-2025), «Лада» (2025/26).

Завтра болельщиков ждет первая встреча с «Автомобилистом» после плей-офф.

Также сегодня защитник Руслан Педан заключил контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона.

Ранее мы сообщали, что «Салават Юлаев» одержал блестящую победу над тольяттинской «Ладой».

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