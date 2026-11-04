Уфимский «Салават Юлаев» одержал блестящую победу над тольяттинской «Ладой»

Матч сразу начался активной игрой. Счет открыл «Салават Юлаев», автором гола стал Джек Родуолд. За 7 минут до конца первого периода тольяттинцы пытались сравнять счет, однако шайбу не засчитали, поскольку она была забита высоко поднятой клюшкой.

Вскоре «юлаевцы» увеличили преимущество. Вторую шайбу точным броском в ворота соперника отправил Александр Жаровский. Это шестая шайба в сезоне у надежды башкирского хоккея. Первый период, как и последующие, завершился всухую 2:0.

В середине второго периода, как ни старался голкипер «Лады», Максим Загребин доработал момент до конца и забросил третий гол. Для него это вторая шайба во втором матче подряд.

Четвёртый гол в третьем периоде увеличил отрыв в матче. Блестящий кистевой бросок сделал Шелдон Ремпал. И буквально через несколько минут, реализовав большинство, он же сделал прекрасный дубль.

В итоге — чистая победа в праздничный день, 5:0! Лучшим игроком матча эксперты назвали Максима Загребина. А вратарь Иван Бочаров сыграл свой первый матч на ноль за «Салават Юлаев».

«Хорошая зона обороны и Ваня Бочаров сегодня здорово сыграл, ребята помогли ему в этом», — прокомментировал главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

Ранее по сообщению пресс-службы ХК «Салават Юлаев» мы сообщали, что начало встречи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимской командой и тольяттинским ХК «Лада» переносится на 19.00 по уфимскому времени.

Причиной изменения расписания стала задержка прибытия команды гостей в Уфу.