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21:15 (UTC+5), 04 Ноября 2026

Уфимский «Салават Юлаев» одержал блестящую победу над тольяттинской «Ладой»

Матч «Салават Юлаев» — «Лада» в праздничный день собрал болельщиков на «Уфа-Арене». Игра получилась очень яркой и порадовала сухой победой. Итоговый счёт – 5:0.

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Матч сразу начался активной игрой. Счет открыл «Салават Юлаев», автором гола стал Джек Родуолд. За 7 минут до конца первого периода тольяттинцы пытались сравнять счет, однако шайбу не засчитали, поскольку она была забита высоко поднятой клюшкой.

Вскоре «юлаевцы» увеличили преимущество. Вторую шайбу точным броском в ворота соперника отправил Александр Жаровский. Это шестая шайба в сезоне у надежды башкирского хоккея. Первый период, как и последующие, завершился всухую 2:0.

В середине второго периода, как ни старался голкипер «Лады», Максим Загребин доработал момент до конца и забросил третий гол. Для него это вторая шайба во втором матче подряд.

Четвёртый гол в третьем периоде увеличил отрыв в матче. Блестящий кистевой бросок сделал Шелдон Ремпал. И буквально через несколько минут, реализовав большинство, он же сделал прекрасный дубль.

В итоге — чистая победа в праздничный день, 5:0! Лучшим игроком матча эксперты назвали Максима Загребина. А вратарь Иван Бочаров сыграл свой первый матч на ноль за «Салават Юлаев».

«Хорошая зона обороны и Ваня Бочаров сегодня здорово сыграл, ребята помогли ему в этом», — прокомментировал главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

Ранее по сообщению пресс-службы ХК «Салават Юлаев» мы сообщали, что начало встречи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимской командой и тольяттинским ХК «Лада» переносится на 19.00 по уфимскому времени.

Причиной изменения расписания стала задержка прибытия команды гостей в Уфу.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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