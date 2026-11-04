В Уфе перенесли матч «Салават Юлаев» – «Лада»

По сообщению пресс-службы ХК «Салават Юлаев», начало встречи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимской командой и ХК «Лада» переносится на 19.00 по уфимскому времени.

Причиной изменения расписания стала задержка прибытия команды гостей в Уфу.

В клубе подчеркнули, что время начала игры может быть скорректировано дополнительно. Обо всех изменениях болельщики будут проинформированы через официальные каналы клуба.

Ранее в Башкирии был введен режим беспилотной опасности и временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.