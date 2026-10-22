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14:15 (UTC+5), 22 Октября 2026

В Уфе на озере Тёплое пройдёт чемпионат Башкирии по зимнему плаванию

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пресс-служба Федерации зимнего плавания РБ предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: пресс-служба Федерации зимнего плавания РБ | предоставлено ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист
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В Уфе на озере Тёплое состоится чемпионат Республики Башкортостан по зимнему плаванию среди мужчин и женщин в возрасте от 18 лет. Соревнования пройдут 24 октября на территории комплекса сооружений для гребного слалома. В турнире примут участие более 60 пловцов из Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Нефтекамска, Учалов и других городов и районов республики.

Спортсмены будут соревноваться в заплывах вольным стилем, брассом и баттерфляем на дистанциях 25 и 50 метров. Соревнования пройдут в категории «С» — среди взрослых спортсменов. Особенностью зимнего плавания является старт с воды, а не с тумбы, что уравнивает шансы участников и делает акцент на технике и выносливости.

Основным организатором чемпионата выступает Федерация зимнего плавания Республики Башкортостан. В подготовке и проведении соревнований также примет участие один из старейших и наиболее авторитетных клубов зимнего плавания в России — городская общественная организация «Клуб зимнего плавания „Белые Куницы“» Уфы. Чемпионат проводится при поддержке министерства спорта республики.

Зимнее плавание является официальным видом спорта в России с 2023 года. Уфа по праву считается одним из центров развития зимнего плавания в стране. В столице Башкирии регулярно проходят чемпионаты России, этапы Кубка России и республиканские турниры. В январе 2026 года на озере Солдатское состоялся третий этап чемпионата России по зимнему плаванию, собравший более 300 спортсменов из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока и других городов.

Ранее в Уфе торжественно открыли сезон зимнего плавания.

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