В Уфе на озере Тёплое пройдёт чемпионат Башкирии по зимнему плаванию

В Уфе на озере Тёплое состоится чемпионат Республики Башкортостан по зимнему плаванию среди мужчин и женщин в возрасте от 18 лет. Соревнования пройдут 24 октября на территории комплекса сооружений для гребного слалома. В турнире примут участие более 60 пловцов из Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Нефтекамска, Учалов и других городов и районов республики.
Спортсмены будут соревноваться в заплывах вольным стилем, брассом и баттерфляем на дистанциях 25 и 50 метров. Соревнования пройдут в категории «С» — среди взрослых спортсменов. Особенностью зимнего плавания является старт с воды, а не с тумбы, что уравнивает шансы участников и делает акцент на технике и выносливости.
Основным организатором чемпионата выступает Федерация зимнего плавания Республики Башкортостан. В подготовке и проведении соревнований также примет участие один из старейших и наиболее авторитетных клубов зимнего плавания в России — городская общественная организация «Клуб зимнего плавания „Белые Куницы“» Уфы. Чемпионат проводится при поддержке министерства спорта республики.
Зимнее плавание является официальным видом спорта в России с 2023 года. Уфа по праву считается одним из центров развития зимнего плавания в стране. В столице Башкирии регулярно проходят чемпионаты России, этапы Кубка России и республиканские турниры. В январе 2026 года на озере Солдатское состоялся третий этап чемпионата России по зимнему плаванию, собравший более 300 спортсменов из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока и других городов.
Ранее в Уфе торжественно открыли сезон зимнего плавания.
6+
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.