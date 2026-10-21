«Салават Юлаев» завершит выездную серию матчем с лидером Востока

Сегодня уфимский «Салават Юлаев» проведёт в Магнитогорске заключительную игру трёхматчевой выездной серии. Соперником подопечных Виктора Козлова станет лидер Восточной конференции «Металлург».

Ранее уфимцы провели два матча на Дальнем Востоке. В первом матче серии «Салават Юлаев» обыграл «Амур». Матч 17 октября в Хабаровске завершился со счётом 4:3. Во второй игре «Салават Юлаев» во Владивостоке уступил «Адмиралу» со счётом 0:2.

Сейчас «Салават Юлаев» заработал 19 очков и располагается на пятой строчке Восточной конференции.